10 gevaarlijkste plekken in Gent voor fietsers Jill Dhondt

17 juni 2020

16u59 5 Gent Het Gents Milieufront heeft een top 10 opgesteld van de gevaarlijkste fietspunten in groot Gent. De meeste van die plekken hebben geen of een onveilig fietspad, en moeten volgens het GMF dringend aangepakt worden door hun wegbeheerders.

Het GMF besloot alle Gentse invalswegen buiten de R40 in kaart te brengen, en stelde vast dat een vijfde daarvan geen fietspad heeft. “Als er een fietspad is, wil dat niet automatisch zeggen dat het ook veilig is. Zo voorziet de R40 over de hele lengte fietspaden, maar grote delen daarvan zijn niets meer dan smalle moordstrookjes. Fietsers op de de Brugsesteenweg moeten het doen met een te smalle strook, vlak naast naast geparkeerde wagens. Dat is haast nog slechter dan geen fietspad.”

De Gentse organisatie stelde een zwarte lijst op met de tien gevaarlijkste fietspunten van groot Gent. Vijf daarvan worden beheerd door de Vlaamse overheid als wegbeheerder: de Tolhuisbrug en de Heernislaan in Gent, de Antoon Catriestraat en Baarledorpstraat in Drongen en de Gestichtstraat in Zwijnaarde. De top 5 van de gevaarlijkste fietspunten beheerd door het stadsbestuur zijn de Brugsesteenweg en de Verenigde Natieslaan in Gent, de Kapiteinstraat in Wondelgem, de Eksaardserijweg in Oostakker en de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde.