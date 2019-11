10 Gentse vrouwen aangesloten op stalkingalarm, politie rukte dit jaar 9 keer uit FT

07 november 2019

11u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gent Tien vrouwen in Gent maken momenteel gebruik van een alarmsysteem dat de politie meteen verwittigt wanneer ze gewelddadig worden belaagd door hun ex-partner. Ze rukte daarvoor dit jaar al negen keer uit.

Gent is de enige stad die gebruikmaakt van een StalkingAlarm, vroeger bekend onder de naam Telealarm. Het systeem, dat momenteel enkel werkt via een vaste telefoonlijn, werd in 2002 gelanceerd en heeft tot doel slachtoffers van levensbedreigende stalking beter te beveiligen. Wie gewelddadig wordt belaagd door z’n ex-partner, kan aan de hand van één druk op een knop thuis de politie verwittigen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een interventieploeg komt dan binnen de tien minuten ter plaatse om iedereen in veiligheid te brengen. “Soms geeft een speciale eenheid bijstand, zeker als er wapens bij te pas komen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

44 aanvragen

Momenteel zijn tien vrouwen uit Gent op het StalkingAlarm aangesloten. Van januari tot september moest de politie negen keer ter plaatse snellen nadat iemand de knop had ingedrukt. In 2018 werd het stalkingalarm zeven keer geactiveerd, een jaar eerder achttien keer. “We ontvangen elk jaar gemiddeld 44 aanvragen”, zegt Ibel Tryhou van het Team Intrafamiliaal Geweld in Gent. “Maar niet iedereen komt in aanmerking voor zo’n alarm, enkel slachtoffers van levensbedreigende stalking door hun ex-partner. Zulke situaties dreigen vaker te escaleren, met soms fatale afloop.” En er zijn nog voorwaarden: zo mag het slachtoffer geen vrijwillig contact hebben met de ex-partner, alleen als dat nodig is in het kader van een omgangsregeling met kinderen bijvoorbeeld én moet hij of zij bereid zijn klacht in te dienen.

“Het gaat dus om een heel kleine groep”, voegt collega Nienke Kiekens toe. “De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen, maar heel af en toe krijgen we ook een aanvraag van een man - zij worden meestal psychologisch geterroriseerd, niet fysiek. Alleen het alarm installeren en voor de rest niets doen, heeft weinig effect. Dit is een tijdelijke maatregel: gemiddeld maakt een slachtoffer er zes maanden gebruik van.”

Een van de vrouwen met zo’n alarm is de Gentse Hafsa*. Ze scheidde tien jaar geleden van haar man, maar bleef lange tijd doodsbang. Een paar jaar geleden liet ze een stalkingalarm installeren, maar intussen heeft ze leven weer op de rails. “Het duurde jaren voor ik naar een advocaat durfde te stappen en ik schaamde me voor mijn familie. Mijn ex weigerde uit het huis te vertrekken en nam uiteindelijk alles mee, behalve één matras. Nadien begon het stalken. Ik ben misschien wel vijftig keer bij de politie langsgegaan.”

(Hafsa is een schuilnaam)

Aantal politie-interventies



2019: 9

2018: 7

2017: 18

2016: 7

2015: 0