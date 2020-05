10.000ste laptop verdeeld via DigitalForYouth.be Wietske Vos

08 mei 2020

18u08 0 Gent Vrijdagmiddag leverden Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en voorzitter Philip Du Bois van DigitalForYouth.be de 10.000ste laptop in Vlaanderen af aan een jongere van het Provinciaal Taal- en Handelsinstituut (PHTI) in Gent.

Eind maart dit jaar sloegen de Vlaamse regering en vorig jaar opgerichte vzw DigitalForYouth.be de handen in elkaar om 10.000 laptops te verdelen onder Vlaamse jongeren die thuis niet beschikken over een laptop of computer. “Aanvankelijk was het de bedoeling om de toestellen individueel te bezorgen, maar dat stuitte op privacyproblemen”, aldus Weyts. “Daarom beslisten we om via de scholen te werken, die niet alleen meehielpen met de verdeling, maar via hun ICT-coördinatoren ook voor de omkadering zorgden en de leerlingen begeleidden bij het gebruik.”

Tegelijk overhandigde ceo Jean-Jacques Delmée van energieleverancier Eneco België een cheque van 144.672 euro aan Du Bois voor het project. De totale handling van een laptop, inclusief transport en ‘refurbishing’, kost 90 tot 100 euro. De Vlaamse regering maakte in totaal 1 miljoen euro vrij voor dit project. Daarnaast doneerden heel wat bedrijven en particulieren geld of laptops. Philip Du Bois: “Voor de Vlaamse scholen zullen we eindigen op ongeveer 11.000 laptops, met de Duitstalige en Brusselse scholen waar we actief zijn erbij geteld is dat 13.000.”

Gezien het succes van het project willen de initiatiefnemers er graag een vervolg aan breien. Du Bois: “Men zegt altijd: ‘Never waste a good crisis’: een positief gevolg van corona is dat vanaf nu afgeschreven laptops een tweede leven kunnen krijgen in de scholen.”