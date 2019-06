10.000 badeendjes in de Leie voor ‘Duck Race Gent’ Sabine Van Damme

14 juni 2019

09u58 15 Gent Zondag lost burgemeester Mathias De Clercq eigenhandig 10.000 genummerde badeendjes in de Leie, ter hoogte van het Rabot. De ‘eigenaar’ van het eendje dat het eerst over de eindmeet dobbert, wint een auto. En alle andere deelnemers steunen het goede doel.

Het zijn de 3 Gentse Ronde Tafels-serviceclubs die voor de tweede keer een Duck Race in Gent organiseren. Het concept is simpel. Koop een badeendje, en maak kans op een splinternieuwe Volkswagen UP. Al meer dan 7.500 eendjes zijn intussen verkocht, en meedoen kan nog steeds. De opbrengst van de eendjesverkoop gaat naar goede doelen, namelijk vzw Manege Dennenhof (een hippisch therapeutisch centrum in Landegem voor mensen met en zonder beperkingen), Sportaround vzw (bieden kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid aan om sport te kunnen doen) en Het Historisch Monument Rabot (voor het restaureren, instandhouden en het openstellen van het monument Rabot).

Het hele gebeuren is een heus familie-evenement, met de Raf Violi Kindershow, met hapjes en drankjes en met muziek. Iedereen is dus welkom om de eendjes te komen aanmoedigen. Alles gaat door in Bachtenwalle aan het Rabot. Het evenement start om 12.30 uur, de eendjes worden in het water gelaten om 14.00 uur. Om 16 uur is er de prijsuitreiking. Eendjes kopen (en registreren!) kan nog steeds via www.duckrace.gent.