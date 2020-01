1 op 3 Gentenaars woonde 10 jaar geleden nog niet in Gent Sabine Van Damme

20 januari 2020

16u07 0 Gent Gent groeit, dat is gekend, maar ook de bevolking die in Gent-centrum woont wijzigt razendsnel. In 10 jaar tijd groeide de totale bevolking van Gent met 8%. Maar nu blijkt dat 36% van de huidige Gentse bevolking 10 jaar geleden nog niet in Gent woonde. Voor Gent-centrum is dat zelfs 55%. Reden – behalve nieuw geboren kinderen: migratie uit West-Vlaanderen maar ook uit Oost-Europa en Afrika.

De dienst Data en Informatie van de stad heeft een studie gemaakt over de verhuisbewegingen en evolutie van de bevolkingssamenstelling. In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 21.578 inwoners, of 8%. Dat is veel. Maar opvallend daarbij is dat 94.586 of 36% van die Gentenaars 10 jaar geleden nog niet in Gent woonden. Uit de cijfers blijkt ook dat de wijken in het centrum van de stad sneller vernieuwen dan de rand. De binnenstad telt liefst 55% ‘nieuwe Gentenaars’ in vergelijking met 10 jaar geleden. In pakweg Drongen is dat slechts 22%. Nieuwe Gentenaars verkiezen dus Gent-centrum. De Gentenaars die het centrum verlaten, kiezen dan weer voor de wijken in de rand. (Lees verder onder de grafiek)

Gent kent als universiteitsstad uiteraard een enorme groei aan twintigers. Bijna 40.000 twintigers kwamen de afgelopen 5 jaar in Gent wonen. Het is de zelfs grootste groep die naar Gent verhuist. Het zijn uiteraard veel studenten die blijven plakken, voor hun eerste job, of om voor het eerst echt alleen of samen te wonen. Het verklaart de blijvende groei van West-Vlamingen in Gent. Een deel van de dertigers verlaat de stad weer, maar niet iedereen: het aantal dertigers in Gent is de afgelopen jaren gestegen. Gentenaars die de stad verlaten, trekken niet ver weg, maar blijven binnen Oost-Vlaanderen, liefst in de buurgemeenten van Gent.

Uiteraard is er ook nog steeds internationale migratie. Turken en Maghrebijnen kennen we hier al lang, maar sinds enkele jaren komen ook Midden- en Oost-Europeanen, met de Bulgaren als grootste groep, graag naar Gent. Ook van buiten de EU groeit de migratie aan, met herkomstland Ghana als oude bekende, maar ook met nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië.

De volledige studie kan online ingekeken worden op de website hoeveelin.stad.gent. Daar staat niet alleen wie er woont en leeft in Gent, je ziet ook wie naar Gent komt en wie er vertrekt, zelfs op wijkniveau.

