1 op 10 bestuurders onder invloed van alcohol, 1 op 5 te zware voet Jeffrey Dujardin

26 augustus 2019

16u58 3 Gent De Gentse politie controleerde zaterdagochtend tussen 5.30 uur en 8 uur op het Sint-Annaplein en in de Keizer Karelstraat. Eén op tien bestuurders was onder invloed van alcohol en één op vijf bleek te snel te rijden.

In totaal werden 236 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs op het Sint-Annaplein. Zesentwintig bestuurders, of meer dan tien procent, reed onder invloed van alcohol. “Opvallend is wel dat er vooral hoge concentraties alcohol vastgesteld werden”, aldus de Gentse politie. “Drie personen bliezen alarm (tussen 0,5 en 0,8 promille) en drieëntwintig bestuurders bliezen positief (meer dan 0,8 promille). De hoogste waarde die we noteerden was 1,98 promille. Vijf chauffeurs zullen zich de komende twee weken op een andere manier moeten verplaatsen, want zij zagen hun rijbewijs ingetrokken worden voor 15 dagen. Twee bestuurders reden onder invloed van drugs, één van hen had ook al een positieve alcoholtest. Ook deze twee personen moeten hun rijbewijs vijftien dagen missen.

In de Keizer Karelstraat werd zaterdagochtend op snelheid gecontroleerd. Je mag daar maximum 30 kilometer per uur. Van de 290 gecontroleerde bestuurders, reden er eenenzestig te snel. Goed voor 21 procent van het totaal. Eén snelheidsduivel werd geflitst met een snelheid van maar liefst 80 kilometer per uur. “Deze resultaten tonen ook aan dat controles nodig blijven.”