1 mei-viering van socialisten gaat noodgedwongen digitaal Sabine Van Damme

30 april 2020

15u24 0 Gent Geen fuiven vanavond, geen stoet morgen. 1 mei zal er voor het eerst helemaal anders uitzien. De feestdag van de socialisten moet noodgedwongen digitaal gaan. “Maar onze strijd voor meer gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit is vandaag meer dan ooit relevant, we hebben daarom een aangepast 1 mei-programma uitgewerkt”, zegt Emilie Peeters, Politiek Voorzitter van sp.a Gent.

“Onze Dag van de Arbeid zal er dit jaar noodgedwongen anders uitzien. We zullen Pierre De Geyter niet groeten op meiavond, elkaar niet kussen in Vooruit, niet treffen in de stoet, noch zingen voor Ons Huis”, zegt Emilie Peeters. Maar de coronacrisis toont de kracht van onze socialistische verworvenheden. Ze toont wie het land écht doet draaien en het groot belang van een sterke overheid. Solidariteit is wat ons sterk maakt. Onze sociale zekerheid en onze democratische gezondheidszorg bewijzen nu méér dan ooit hun belang. We mogen op onze blote knieën dankbaar zijn dat we ze hebben, ze voorkomen een menselijke catastrofe. Enkel samen zijn we groots. Die boodschap moeten we komende 1 mei vertolken, en lang daarna.” (Lees verder onder de foto)

Sp.a Gent heeft het budget voorzien voor de 1 mei-viering geschonken aan vzw Enchanté, dat daarmee 50 warme maaltijden kan bezorgen aan Gentenaars die het nodig hebben. Voor de rest is er een digitaal programma uitgewerkt. Vanavond om 18 uur zijn er geen speeches in de Vooruit, maar wel VOORUIT TV met sp.a-voorzitter Conner Rousseau en special guests. Op mei-avond koken de leden van sp.a Gent samen balletjes in tomatensaus, elk vanuit hun kot. Er worden 220 extra porties gemaakt om te schenken aan het kookinitiatief van Samen Solidair Gent. Het burgerinitiatief verdeelt sinds april 2020 extra maaltijden om de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare Gentenaars mee op te vangen. En vanaf 21 uur is er de eerste online meiavond-fuif ooit.

Ook op 1 mei zelf is er digitaal amusement. Om 11 uur zingt elk in zijn kot De Internationale, en om 12 uur wordt de speech van sp.a-voorzitter Conner Rousseau uitgezonden via YouTube, Facebook en de website van sp.a. Doorlopend zijn er verhalen en sfeerbeelden over 1 mei op Instagram en Facebook van sp.a Gent te vinden.

Het volledige programma staat hier.