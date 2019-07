1 jaar BarBroos: “Muziek is voor mij belangrijker dan ‘café’ in het woord ‘muziekcafé”



Jeroen Desmecht

04 juli 2019

19u39 0 Gent Eén jaar geleden bliezen Lowie (25) en vader Wim Coolsaet (54) nieuw leven in het pand waar vroeger het legendarische café Video huisde. Vandaag gaan de zaken goed: Lowie bemant de bar, vader Coolsaet ondersteunt van achter de schermen. “Ik sta graag achter de toog, maar zonder de muziek zou ik mij niet amuseren.”

“Bloemen noch kransen, kom pintelieren en dansen.” Dat BarBroos deze week één kaarsje mag uitblazen, wordt vrijdag allicht tot in de vroegste uurtjes gevierd. Starten in de voetsporen van café Video was nochtans geen evidente opgave. “Het is een andere zaak, maar in het collectief geheugen wordt je al snel in één adem genoemd”, weet Lowie. “De eerste maanden voelden we die druk wel, maar ondertussen hoeven we ons niet meer te bewijzen. Het zit hier in de vloer hé. Het is dan ook dezelfde vloer (lacht).”

Vervroegd geopend voor de Gentse feesten

Vorig jaar zetten vader en zoon nog alles op alles om toch maar te openen voor de Gentse feesten. “Zonder Gentse feesten, waren we pas in september gestart”, vertelt Lowie. “Maar daar heb ik absoluut geen spijt van. We hebben toen tien dagen heel goed gedraaid. Dit jaar sluiten we in de periode tussen de Gentse Feesten en de Patersholfeesten. Tijdens die drie weken doet iedereen het toch wat rustiger aan. Alsof Gent collectief beslist om even op adem te komen.”

Muziekcafé

In 2015 haalde Lowie als gitarist van de band ‘Simple Pigeons’ nog een podiumplaats op de West-Vlaamse muziekwedstrijd Westtalent. Eén jaar later richtte hij ‘Rebel Rebel’ op, een rock-’n-rollfeest in de Charlatan. U raadt het al: muziek zit in het DNA van BarBroos. “Ik sta graag achter de toog, maar zonder de muziek zou ik mij niet amuseren. ‘Muziek’ is voor mij belangrijker dan ‘café’ in het woord muziekcafé. Er zijn dit jaar verschillende namen de revue gepasseerd waar ik best wel trots op ben. Zo strikten we Mooneye één week na hun winst in de Nieuwe Lichting. Ook Ruby Grace (dit jaar te zien op Pukkelpop, red.) en de gelauwerde StuBru-dj Faisal traden hier al op.”

Veel ‘Shazam’

Behalve de grote namen, wordt de dj-booth ook wekelijks bemand door lokale draaimeesters. “Ik ben heel tevreden over de dj’s. Nu kan je zeggen: natuurlijk, je boekt ze zelf”, lacht Lowie. “Maar ze bepalen wel grotendeels de sfeer in mijn café. Momenteel zit disco in de lift. Vroeger hoorde je vooral indiemuziek. Je merkt dat ook bij de klanten: er wordt lustig geshazamd. Voor die sfeer doe ik het: wat gelukzalig dansen op vergeten parels uit de jaren 70.”

