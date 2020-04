1.500 rozen voor helden van de zorg: UZ kan stilaan zelf Floraliën organiseren Didier Verbaere

01 april 2020

En opnieuw zet een bloemenhandel de helden van de zorg in het Gentse UZ in de bloemen. Ditmaal schonk 2Grow 1500 mooie rozen aan het personeel van het ziekenhuis. Floraliën 2020 afgeschaft? In het UZ kunnen ze het bloemenfestival stilaan zelf organiseren. En dat is hen van harte gegund!