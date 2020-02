1,5 miljoen euro om Vredegerecht te kopen en er ‘back house’ van de opera te maken Sabine Van Damme

04 februari 2020

12u04 0 Gent In december werden de plannen van de renovatie van het Gentse operagebouw bekend gemaakt. Daarin werd al vermeld dat de stad graag het gebouw van het Vredegerecht zou annexeren. Ze hebben daar 1,5 miljoen euro voor veil. Het vredegerecht zou dan een ‘back house’ worden.

Het was raadslid Jef Van Pee (CD&V) die wilde weten wat de plannen met het Vredegerecht juist zijn. “In de meerjarenplanning stond dat we 15 miljoen euro voorzien hebben voor de renovatie van het operagebouw en 1,5 miljoen voor de aankoop van het Vredegerecht”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “De Dienst Vastgoed van de stad startte reeds de verkennende gesprekken over deze aankoop met de Regie der Gebouwen, eigenaar van het Vredegerecht. In het masterplan dat is voorgesteld wordt het ganse bouwblok ‘eengemaakt’ door ook het Vredegerecht te betrekken in de verbouwing van het operacomplex.”

“De plaats waar het Vredegerecht nu is zal als ‘back of house’ gebruikt worden. Het zal worden ingevuld als zone voor logistiek met een open patio die licht in het complex moet brengen. Onder andere de kantoorruimtes, de ingang voor artiesten, loges, het artiestenrestaurant, kleine repetitiezalen, extra ontvangstruimtes en ook een kleine ontmoetingsruimte zullen er ondergebracht worden.”

De start van de renovatiewerken aan de opera is gepland voor 2014. De timing van de start van de werken aan het deel Vredegerecht zal afhangen van de verdere gesprekken met de Regie der Gebouwen over de aankoop van het gebouw.