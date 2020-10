1.200 nieuwe sociale woningen in Gent, maar hoeveel worden er gesloopt? “Mensen hebben niet veel aan dit soort rekensommetjes” Cedric Matthys

09 oktober 2020

Huisvestingsmaatschappijen gaan in Gent tegen het einde van de legislatuur 1.200 nieuwe sociale woningen bouwen. Een stevig aantal, al plaatst Tom De Meester, raadslid voor oppositiepartij PVDA, een belangrijke kanttekening. "Er worden ook honderden woningen gesloopt omdat ze jarenlang verwaarloosd zijn geweest", zegt hij. "Die moet je ervan aftrekken."

“We mikken op een realisatie van 1.200 nieuwe sociale woningen door de huisvestingsmaatschappijen.” Deze zin, die letterlijk in de Beleidsnota Wonen staat, veroorzaakte donderdagavond wat commotie in de Gentse politiek. Niet alleen wijkt de ambitie af van 1.500 extra sociale woningen die de meerderheidspartijen beloofden tijdens de verkiezingscampagne. Ook blijkt er een verschil tussen wat netto en bruto gebouwd wordt.

“Het stadsbestuur belooft 1.200 extra sociale woningen”, liet raadslid Tom De Meester (PVDA) verstaan. “Maar er worden er ook honderden woningen gesloopt omdat ze jarenlang verwaarloosd zijn geweest door de huisvestingsmaatschappijen. De Bernadettewijk gaat bijvoorbeeld tegen het einde van deze legislatuur helemaal plat. Het zal acht jaar duren tegen dat daar nieuwe woningen staan. Die moet je daar natuurlijk van aftrekken. Uit cijfers van WoninGent, veruit de grootste huisvestingsmaatschappij, blijkt dat zij tegen het einde van deze legislatuur 700 à 800 sociale woningen minder zullen hebben. Het cijfer dat hier is voorgesteld, is dus niet netto.”

Bruto, noch netto

Dat De Meester in zijn uitleg kort door de bocht ging, moet ook gezegd. Schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) legde uit dat de 1.200 woningen enkel de nieuwe sociale woningen zijn. Intussen gaan er inderdaad woningen tegen de vlakte, maar als die heropgebouwd worden tellen ze niet mee in de cijfers. “Mensen hebben niets aan dit soort rekensommetjes”, lichtte Heyse toe. “Het getal waar u zich op vastpint, is bruto, noch netto. Als er ergens een grote woontoren wordt gesloopt, zijn er inderdaad tijdelijk minder woningen, maar die capaciteit wordt later vervangen. Ik maak me geen illusies en weet dat we deze legislatuur de wachtlijsten niet gaan wegwerken. Wel weet ik dat we in bestuursperiode als stad ongeveer 50 miljoen euro investeren in sociale woningbouw en -renovatie. Dat is drie keer zoveel als de vorige legislatuur.”