1-2-3-piano komt terug, en zoekt vrijwilligers Sabine Van Damme

07 augustus 2019

12u03 0 Gent Half augustus worden opnieuw piano’s opgesteld in de stad, waar iedereen vrij mag op spelen. Onder andere aan de vernieuwde Bisdomkaai zal er eentje staan. De organisatie zoekt nog vrijwilligers om enkele piano’s ’s avonds af te sluiten.

Het concept is intussen gekend en ingeburgerd. Op verschillende plaatsen komen piano’s te staan, zomaar op straat of in een publieke ruimte. En iedereen die daar zin in heeft, mag daar dan op spelen.

Voor de 6de editie worden 5 piano’s rondgestrooid, die er van 16 tot 22 augustus zullen staan. De Stadshal is een vaste locatie, maar ook aan de Bisdomkaai komt er een. Omdat daar vlakbij ook mensen wonen, moeten die piano’s elke avond om 22 uur worden afgesloten, zodat er geen nachtlawaai zou zijn. Om die piano’s op slot te draaien, zoekt de organisatie dus nog vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt, kan mailen naar sioen@sioen.net. De andere piano’s, die niet moeten worden vergrendeld, komen in het AZ Sint-Lucas, in De Krook en bij Entr in de Ham.