“Zes keer handen wassen per dag? Dan zijn we 4 uur bezig!” Directeur pleit om elk leerjaar één dag te laten komen



Sabine Van Damme

28 april 2020

18u01 0 Gent Op 15 mei mogen de scholen weer open en voor de basisschool wil dat zeggen dat de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw naar school mogen. Alleen zijn de voorzorgsmaatregelen zoals ze nu op tafel liggen, onhaalbaar. “Beter zou zijn elk leerjaar één dag te laten komen”, vindt Gwen Moerman, directeur van de Bollekesschool in Gent.

“Uiteraard mogen de scholen open”, vindt de directeur van de lagere school aan de Neermeerskaai. “We kijken er zelfs naar uit. En het is goed dat volksgezondheid richtlijnen uitwerkt met respect voor de hygiëne, zoals voorgeschreven door de experts. Maar de maatregelen die nu op tafel liggen, zijn niet realistisch. Ik ben er zeker van dat geen énkele school daaraan kan voldoen.”

Ik heb geluk, dit is een grote school met voldoende kranen en toiletten. Maar zowat 50% van de scholen komt daar al meteen in de problemen Gwen Moerman, directeur van de Bollekesschool

“Ik heb geluk, ik heb qua oppervlakte een heel grote school, met voldoende kranen en toiletten om te voldoen aan de huidige eisen. Maar zowat 50% van de scholen komt daar al meteen in de problemen. De leerlingen zullen 6 keer per dag hun handen moeten wassen. Als ze toekomen op school, voor en na de speeltijd, voor en na het eten en voor ze weggaan. Reken 1 minuut om de handen te wassen. Ze mogen niet dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen. Ze mogen elkaar niet kruisen bij de inkom van de sanitaire blokken. Dat pakt dus allemaal tijd. Als ik het uitreken, heb ik in het 1ste, 2de en 6de leerjaar samen 170 leerlingen. Die zijn dan op deze school samen 4 uur bezig met handen wassen. En dan moeten ze nog eten. Is het nog de moeite om te komen? En ik heb nog niet eens rekening gehouden met eventueel andere kinderen die naar de opvang zouden komen. Als ik in totaal 190 kinderen heb, moet ik hen indelen in 19 groepen om handen te wassen, maar ook om les te geven. Heel wat scholen hebben van elk leerjaar maar 1 klas, met 22 of 23 leerlingen. Ze hebben dus ook maar 6 leerkrachten. Maar plots zouden dan alle jaren moeten opgesplitst worden in 3 groepen. Wie moet hen dan allemaal les geven?”

“Het huidige voorstel is niet realistisch”, vindt Gwen Moerman. “Wat wél zou kunnen werken, is elke dag een ander leerjaar te laten komen, en elke week een dag door te schuiven. Want er zijn uiteraard maar 5 schooldagen en 6 leerjaren. In elk geval, met één leerjaar komen er maximum 65 leerlingen tegelijk. Dan hebben we genoeg lokalen en genoeg leerkrachten, en hebben alle kinderen weer fysiek contact met hun meester of juf. Dat was ook de bedoeling van het preteachen, dacht ik. Dat de digitaal thuis gekregen leerstof bekeken en herhaald zou worden in de klas. Zo geef je maximale kansen aan alle leerlingen. Want wat zal er gebeuren als er een klacht rond discriminatie komt? Ik denk dat die mensen gelijk zouden krijgen, als het erom draait dat kinderen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar nu minder onderwijskansen krijgen.”

Dictee met mondmasker

“Ook het dragen van die mondmaskers is niet ideaal. Als het effectief moet, zullen we het uiteraard doen. Maar qua mimiek, uitspraak en lipbewegingen is dat niet evident, zeker niet in de laagste klassen. Denk maar aan bijvoorbeeld een dictee. Uiteraard willen we graag opnieuw starten met lesgeven, maar eigenlijk kan het alleen als we een deel van de huidige voorschriften aan onze laars lappen, en dat kan niet de bedoeling zijn.”