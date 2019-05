“Ze zegden op Instagram dat ik in één week tijd 5.000 euro kon verdienen”: Vrouw krijgt 100 uur werkstraf na feiten van phishing JDG

27 mei 2019

15u19 6 Gent Een vrouw uit het Gentse heeft een werkstraf van 100 uur aan haar been voor feiten van phishing. Ze had met twee Nederlanders afgesproken om - in ruil voor 5.000 euro - haar bankkaart en gegevens een weekje af te staan. Toen er plots 15.000 euro op haar rekening stond én de twee mannen spoorloos bleken, probeerde ze het geld zelf af te halen.

De vrouw kwam via Instagram in contact met de Nederlanders. “Ik was naïef. Ze zegden dat ik in één week tijd 5.000 euro kon verdienen. Alles wat ik moest doen, was mijn bankkaart en codes afgeven”, verklaarde ze een tweetal weken terug tegen de correctionele rechter. “Ik had totaal niet door hoe de vork in de steel zat.”

Ze sprak af met beide mannen op haar werk - een cafeetje in Gent - en gaf haar kaart en gegevens door. Binnen de week zouden ze terugkomen met het afgesproken bedrag. “Maar dat gebeurde dus niet”, aldus de dame in kwestie.

Toen er plots 15.000 euro op haar rekening stond - gestort op naam van het slachtoffer - werd de vrouw wantrouwig. Ze ging naar de bank en probeerde de volledige som af te halen. “Ik dacht dat het geld van de Nederlanders was”, verklaarde ze.

“Maar een geluk dat de bank alert was. Wanneer u uw bankkaart moet afgeven in ruil voor 5.000 euro, beseft u toch maar al te goed dat het om illegale feiten gaat”, sneerde de rechter haar toe tijdens de behandeling van de zaak. Maandag kreeg ze haar vonnis te horen: ze zal zich nu 100 uur mogen inzetten ten dienste van de maatschappij. “Ze was zich niet volledig bewust van wat er gaande was, maar heeft zich wel laten inschakelen”, aldus de rechter. “Haar gedrag getuigt van een bedenkelijke ingesteldheid, maar we houden rekening met de beperkte rol die ze in het totaalplaatje heeft gespeeld.”