“Wij zijn moe. We willen in verlof, maar dat zal nog moeten wachten”: Oost-Vlaamse helden blikken terug op hectische weken en kijken al voorzichtig vooruit

Er schijnt licht aan het einde van de coronatunnel: ziekenhuisopnames, besmettingen en overlijdens lopen terug. De laatste loodjes voor de vele ‘helden’ lijken aangebroken. Daarom keren we terug naar de Oost-Vlamingen die een maand geleden hun dagboek voor ons neerschreven. “Ik kijk zo uit naar aanstaande zondag. Dan kunnen mama en ik weer even bij elkaar zijn. Al moet het in de tuin in de gietende regen, die kans ga ik niet laten passeren”, vertelt leerkracht Ellen Cassimon (36). Lees hieronder hoe zij terugblikken op de hectische weken en al voorzichtig dromen van een leven na Covid-19.