“Werken aan Vliegtuiglaan zijn onveilig voor zwakke weggebruikers” Erik De Troyer

18 februari 2020

16u46 0 Gent De grote werken aan de Vliegtuiglaan zijn niet veilig voor fietsers en voetgangers. Dat zegt Christian Van Bignoot (Open VLD). “Al bij het begin van de werken waren er problemen. Vooral in het donker zijn fietsers er niet zichtbaar genoeg en er lijkt maar weinig gewijzigd. Ook voor wagens en vrachtwagens is de inrichting van de werf verwarrend, waardoor de concentratie minder is en er nog meer gevaarlijke situaties ontstaan.”

“Er zijn al aanpassingen gebeurd maar de situatie daar is nog steeds niet goed”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Ondertussen werden oversteekplaatsen aangelegd en er gebeurden ingrepen op vraag van de stad om de situatie veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We dringen al geruime tijd aan bij het Agentschap en Wegen en Verkeer en de aannemer om de situatie nog te verbeteren. We zullen nog eens op tafel kloppen.”

De werken duren nog zeker tot april van dit jaar.