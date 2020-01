‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ bijna voorbij



Sabine Van Damme

12 januari 2020

20u49 0 Gent De politie heeft het voorbije weekend zwaar ingezet op alcoholcontroles. Zondagavond is er een grote controleactie aan de gang aan Don Bosco in Zwijnaarde, en ook de komende nacht zijn er nog controles gepland.

De bedoeling van zo’n weekend zonder alcohol achter het stuur is niet zozeer van zoveel mogelijk mensen te beboeten, wel om mensen bewust te maken van het feit drinken en rijden een foute keuze is. De acties zijn nog steeds broodnodig. Vorig jaar bleek in de zomereditie van het controleweekend, in juni 2019, 618 van de bijna 37.000 gecontroleerde bestuurders – of 1,67% - teveel gedronken te hebben. Tijdens de wintereditie half januari 2019 was dat 1,7%. Ook dit weekend zijn er ongetwijfeld weer chauffeurs tegen de lamp gelopen. In het centrum was er immers de nieuwjaarsreceptie van de stad met gratis drank, en veel bezoekers daarvan maken er een gewoonte van om daarna nog lang te blijven plakken. De resultaten worden binnenkort bekend gemaakt, de zomereditie van het weekend zonder alcohol achter het stuur 2020 staat gepland voor 19 tot 22 juni.