“We zien u graag”: Gentse Flikken controleren fietsers (en steken ook een handje toe) Jeroen Desmecht

03 oktober 2019

20u37 0 Gent Onder de noemer ‘we zien u graag’ hebben de Gentse Flikken donderdagavond een grote controleactie gehouden op het Sint-Pietersplein. Fietsers die niet in orde waren, kregen een geheugensteuntje in de vorm van een gele kaart. “Kijk, nu sta ik hier lichtjes te kopen. Een goede afloop dus.”

De actie is het startschot van de jaarlijkse campagne en vond donderdagavond plaats tussen 18 uur en 21 uur. “De fiets is een populair vervoersmiddel in Gent. Om het veilig te houden is het belangrijk dat je fiets technisch in orde is”, aldus de politie.“ Nu de herfst in het land is, wordt het vroeger donker. Politie Gent wil fietsers daarom attent maken op het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Daarom voeren wij dit najaar actie onder de slogan ‘We zien u graag’.”

Geen boete, wel een gele kaart

De actie kreeg steun van de Fietsambassade en van vrijwilligersorganisatie XIU vzw. Fietsers die niet in orde waren, kregen uitzonderlijk geen boete van 58 euro. In de plaats daarvan keerden ze naar huis met een gele kaart als geheugensteuntje. Wie in fout was, kwam er dus goed vanaf. “Ik ben al bellend tegengehouden", vertelt psychologiestudente Pauline. “Gelukkig kreeg ik daar geen boete voor. Kijk: nu sta ik hier lichtjes te kopen en is mijn fiets weer helemaal in orde. Een goede afloop dus.”

De inspecteurs knepen dus even een oogje dicht, maar staken ook een handje toe. Zo visten ze op het Kramersplein de identiteitskaart van een Nederlandse student uit het riool die iets te enthousiast zijn papieren wilde tonen. In november volgt nog een grootschalige - en onaangekondigde - controleactie op het Sint-Pietersplein. Wie dan tegen de lamp loopt, krijgt wel een boete.