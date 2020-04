Wachtrijen nog voor de opening van doe-het-zelf-zaken, maar geen overrompeling Didier Verbaere; Sabine Van Damme

18 april 2020

09u07 46 Gent Voor alle doe-het-zelf-zaken in het Gentse stonden vanmorgen wachtrijen. Bij de drie grote vestigingen van Brico stonden de eerste mensen al om 7 uur voor de deur, en ook bij Gamma stond er een serieuze rij. Eens de winkels open waren, was de situatie wel onder controle.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie haalt het in zijn hoofd om nog voor 8 uur ‘s morgens voor de gesloten deur van een doe-het-zelf-zaak te gaan staan? Veel mensen blijkbaar. Om 7 uur stonden de eerste klanten er al, hoewel de deuren pas om 8 uur open gingen. En dat was het geval bij Brico Oostakker, Wondelgem, Brico Planet aan de Ghelamco en Gamma in de Maïsstraat. Bij Brico Oostakker stonden een 30-tal mensen, in Wondelgem en bij Brico Planet waren het er bijna 100.

Bij alle zaken is het nemen van een winkelkar verplicht, zodat er sowieso voldoende afstand wordt gehouden. De karren worden ontsmet en bij de ingang staat ook handgel voor de klanten. Bij Brico Planet was een hele constructie gebouwd met potgrond om een wachtrij op te vangen. De ingang is er ingericht als een tropisch strand. Zodra de winkel open was, was de wachtrij verdwenen. Druk, maar zeker geen overrompeling.

Zelfde verhaal in Wondelgem. “We hebben een kleine 100 karren en een kar nemen is verplicht, dus kan er zeker niet teveel volk tegelijk binnen”, klinkt het daar. “We verwachten wel dat het in de loop van de dag nog drukker kan worden, en dat er opnieuw een rij zal staan.” Vreemd genoeg kwamen sommige mensen die al voor 8 uur voor de deur stonden uiteindelijk buiten met een tube lijm en een verfborstel. Die waren dan vermoedelijk voor de sport naar Brico getrokken. Anderen hadden wel karren vol bouwmateriaal mee.

Brico Oostakker liet slechts 55 klanten tegelijk binnen. Dat aantal was rond 8.15 uur bereikt. Buiten stonden toen zo'n 30-tal klanten te wachten. Alles gebeurde gedisciplineerd en rustig. Wachten aan de ingang van handelszaken is na vijf weken het nieuwe normaal geworden.

Ook Reinhilde De Ketelaere uit Lochristi was er deze ochtend vroeg bij. “Ik wil wat kleur brengen in de tuin en wat schilderen zegt ze. Wat ook opvalt is dat bijna niemand met bomvolle karren de winkel verlaat. Voor velen lijkt het vooral belangrijk dat ze eens buiten mogen en het dagdagelijkse leven weer een beetje meer normaler is geworden.