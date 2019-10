“Waarom moet tussen 22 en 5 uur gewerkt aan de tramsporen voor onze deur?” Gentenaars kwaad over nachtlawaai, maar De Lijn zegt niet anders te kunnen Sabine Van Damme

25 oktober 2019

07u45 6 Gent De bewoners van de Sint-Pietersaalststraat in Gent zijn razend. De Lijn is er bezig de tramsporen te vervangen, en dat gebeurt ’s nachts, met veel lawaai. Overdag is de straat afgesloten, en wordt er niet gewerkt. “We kunnen niet anders, overdag moet de tram daar rijden”, klinkt het bij De Lijn.

De oude tramsporen in de Sint-Pietersaalststraat worden vervangen, omdat dat hoog nodig was. De bewoners van de straat werden daarvan vooraf op de hoogte gesteld met een bewonersbrief, zoals dat hoort. Daarin stond ook vermeld dat er soms ’s nachts zou gewerkt worden. Maar die nachtelijke werken blijken veel ingrijpender dan de buurt zich had voorgesteld. Eigenlijk wordt er quasi alleen ’s nachts gewerkt. Het kabaal dat dan tussen 22 en 5 uur wordt gemaakt, is niet te harden. Het is niet élke nacht, en het is ook niet elke nacht even luid, maar voor de buurt is het onaanvaardbaar.

Alleen zal de situatie niet veranderen. Meer nog, de buren zullen nog tot half november op hun tanden moeten bijten, of elders een slaapplek moeten zoeken tijdens de werknachten. “We willen ons expliciet excuseren bij de buren voor de overlast”, klinkt het bij De Lijn. “Maar we kunnen echt niet anders. De voorbereidende werken doen we overdag, maar het zware geschut halen we ’s nachts boven. Dan wordt telkens een stukje spoor weggehaald en meteen vervangen. Overdag moet de tram immers door kunnen rijden, zowel tram 4 als tram 2 gebruiken dan spoor. We kunnen die lijnen niet onderbreken. Er zit dus niks anders op dan ’s nachts te werken. We proberen het zo stil mogelijk te houden, maar sommige nachten zal er dus echt wel lawaai zijn.”