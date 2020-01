“Waanzinnig plan” om CEO van Rodania af te persen verijdeld door politiecontrole Wouter Spillebeen

20 januari 2020

13u33 0

Met wapens in de wagen en twee zware mannen naast zich wilde de leider van een horlogebedrijf in Barcelona de CEO van Rodania afpersen. In Gent werden ze door een toevallige politiepatrouille tegengehouden, maar de beklaagde beweert nu dat hij de plannen dan al had afgeblazen. “Mijn kompaan zei dat we geen vingers mochten afsnijden, maar dat we wel een been zouden moeten breken. Dat werd me te reëel.”

Een politiepatrouille merkte op 25 januari dat een bestelwagen in de buurt van Gent Dampoort wel erg snel van hen wegreed. Ze hielden te wagen tegen en vonden er onder andere een bijl, een snoeischaar, een jachtmes, een baseballknuppel, plakband, snelbinders en een blinddoek. Om uit te vissen wat er aan de hand was, nam de politie de inzittende, een Vlaming die in Barcelona woont en werkt, mee voor verhoor. Een passagier was al weggevlucht. In de verhoorkamer begon de opgepakte horlogefabrikant zijn hallucinante verhaal te vertellen.

Je zal bloed verliezen tot je flauwvalt Beklaagde in speech

De fabrikant had een deal gesloten met de CEO van Rodania, maar die was uiteindelijk niet doorgegaan. “Ik had meer dan 734.000 euro nodig om uit de schulden te raken”, biechtte de bedrijfsleider op. “Ik voelde me niet goed in mijn vel en ben dan zo stom geweest om het idee te hebben om mijn geld te komen vragen.” De beklaagde contacteerde twee zware jongens in Barcelona en sprak met hen af aan het Sint-Pietersstation in Gent. Intussen zocht de man het adres en alle mogelijke gegevens van de CEO van Rodania.

Vijf vingers

Eens in België aangekomen kocht hij de wapens in verschillende winkels en nog voor hij zijn ingehuurde kompanen had gezien, passeerde de beklaagde tot twee keer toe aan de woning van de CEO in Maldegem. De volgende dag trok hij naar het hoofdkwartier van Rodania in Gent. “Ik wilde hem thuis of op zijn werk samen met een struise gast onderscheppen aan zijn auto”, legde de beklaagde uit aan de rechter. “Ik dacht dat dat wel indruk zou maken. Dan wilde ik hem de wapens tonen in de koffer.” Toen de man de CEO niet kon aantreffen, besloot hij onder een valse identiteit een lunchafspraak met hem te maken, maar omdat de ingehuurde handlangers er langer dan voorzien over deden om in Gent te raken, haalde hij die afspraak niet.

Een document dat de speurders op de gsm van de beklaagde vonden, werpt meer licht op de plannen. Daarin schreef de man een speech uit die hij voorbereid had. “Je hebt een huis, een vrouw en kinderen, elk met twee handen met vijf vingers. Herinner je dat goed, want straks zal je zo veel bloed verliezen dat je flauwvalt”, las de speech. Maar de beklaagde verklaart nu dat het nooit zo ver zou komen. “Toen ik met de eerste handlanger op café de plannen overliep, zei hij dat we geen vingers mochten afsnijden. Dan zou het slachtoffer zeker naar de politie stappen. Hij zei dat we wel een been zouden moeten breken. Dan werd het me allemaal te reëel.”

Terugtrekking

De bedrijfsleider beweerde in de rechtbank dat hij geweld wilde vermijden en enkel wilde dreigen. “Ik zou misschien alleen een boks gegeven hebben als dat nodig was”, zei hij. Een intentie om de CEO te ontvoeren was er volgens hem niet, ondanks het materiaal dat in de wagen lag. De rollen plakband lagen er altijd, de snelbinders dienden om horloges op te hangen in de winkel en de blinddoek was voor zijn kompaan, die wilde slapen tijdens de rit, verklaarde hij.

Drie dagen van planning gooide de beklaagde dan naar eigen zeggen in de vuilnisbak. Hij wilde zijn handlangers terug voeren naar de luchthaven, maar stuitte dan op de politiepatrouille. “Er is geen sprake van een strafbare poging tot afpersing, want de beklaagde trok zich terug voor de poging was begonnen”, probeerde de advocaat van de man. “Hij had zich voorbereid en had de speech geschreven, maar was het misdrijf daarom al begonnen?” “Was de politie niet tussengekomen, dan stonden we in een andere zaal”, pleitte de procureur met een verwijzing naar het hof van assisen. “De terugtrekking wordt tegengesproken door het dossier.” De man riskeert een celstraf van twee jaar. Een deel daarvan zou met uitstel uitgesproken kunnen worden, maar dat is moeilijk omdat de beklaagde in Barcelona verblijft. Op 3 februari kent de man zijn straf.