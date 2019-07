“Vorige week nog voorprogramma van Wolfmother, straks thuismatch op Boomtown” Jong talent op de Feesten - RHEA Jeroen Desmecht

16 juli 2019

13u27 0 Gent Twee keer het voorprogramma van Wolfmother versieren, debuutplaat ‘Lust For Blood Pt. I releasen én de nodige airplay scoren op Studio Brussel: het gaat RHEA voor de wind. Tussen alle drukte door strijkt de vijfkoppige gitaarband op 26 juli neer op de Kouter voor een rock-‘n-rollthuismatch. “Als we in Gent optreden, moet het er wél boenk op zijn.”

Tussen pot en pint ontvangen zanger Jorge Van de Sande (23) en gitarist Guillaume Lamont (23) ons in ‘Hollywood’, een cocktailbar in de schaduw van de Kinepolis. De klanken en krullen van de leadgitarist mogen dan wel exotisch (lees: West-Vlaams) ogen, een warme groet van het aanwezig jong geweld getuigt van het ware DNA van de band: Gents.

“We zaten hier allemaal op kot, hebben elkaar hier ontmoet”, vertelt Van de Sande. “Bevriende bands en muzikanten leerden we hier kennen. Het lijkt alsof je in Vlaanderen enkele steden hebt waar iedereen samen hokt: Gent, Brussel, Antwerpen, Hasselt, ... De muziek is écht een kleine wereld. (lacht)”

Van Nieuwe Lichting tot debuutplaat

In 2016 leerde muziekminnend Vlaanderen RHEA kennen via de Nieuwe Lichting. Enkele losse singles en een paar tours volgden, waarna de band in maart zijn eerste (halve) debuutplaat ‘Lust For Blood Pt. I’ uitbracht. Deze zomer volgen nog 18 optredens, waaronder ook Boomtown tijdens de Gentse Feesten. “Vorig jaar hadden we evenveel boekingen, toch is het een wereld van verschil”, zegt Lamont. “Toen stonden we daar misschien meer met de intentie om ons te bewijzen, maar dat pikt een publiek snel op. Ondertussen hebben we die ‘klik’ gemaakt: we hebben nu een wisselwerking met ons publiek.”

Ook vorig jaar deed RHEA de Gentse Feesten aan, toen als verrassingsact in muziekcafé Kinky Star. “Het was vijf uur ‘s ochtends én de zaal zat bomvol. Dat zijn de leukste optredens”, vertelt Van de Sande. “In april stonden we in de Charlatan, én kregen we een applaus nog voor onze show begon. Niét omdat we zo groot zijn, maar omdat mensen ons hier kennen. Da’s een groot verschil met shows in het buitenland. Je wil als band natuurlijk groeien én dus niet alleen in je thuisstad spelen, maar als we in Gent optreden, moet het er wél boenk op zijn.”