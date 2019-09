“Vorige deputatie moet zich diep schamen” Discussie in provincieraad over ‘nepvacatures' loopt hoog op Yannick De Spiegeleir

04 september 2019

19u26 3 Gent In de Oost-Vlaamse provincieraad is woensdagnamiddag heftig gedebatteerd over het auditrapport dat deze zomer aan het licht bracht dat de vorige deputatie tien kabinetsmedewerkers in allerijl aan een job heeft geholpen binnen de administratie. “De eigen reglementen zijn niet nageleefd”, zegt Riet Gillis (Groen), huidig gedeputeerde bevoegd voor personeel.

Het was nieuwssite Apache dat deze zomer de hand kon leggen op het verbijsterende rapport van Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat toenmalig gedeputeerde en huidig provincieraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) na de lokale verkiezingen van oktober tien kabinetsmedewerkers op een bedenkelijke wijze aan een job hielp binnen de administratie.

De audit bracht verschillende bedenkelijke manoeuvres naar boven. Zo stonden de vacatures slechts drie dagen online en konden ze enkel geraadpleegd worden via het intranet van de provincie. Er stonden geen jobomschrijving, functieprofiel of details over de gevraagde competenties in de vacature. In slechts twee gevallen ging het over echt openstaande functies, de rest werd gemaakt om plaats te maken. De vacatures kwamen slechts online nadat Bruggeman had aangedrongen op een ‘menselijke en tijdelijke oplossing’ voor tien mensen van haar kabinet. De auditdienst noemde de praktijken “laakbaar” en wezen op een mogelijk integriteitsprobleem.

Schaamte

De partijen die in de vorige legislatuur geen deel uitmaakten van de meerderheid waren niet mals voor hun voorgangers. Groen-fractieleider Elisabet Dooms gaf te kennen dat de huidige situatie niet meer ongedaan kan gemaakt worden omdat een klacht maximum een maand na een deputatiebesluit moet ingediend worden, terwijl de feiten zich eind vorig jaar afspeelden. “De betrokkenen moeten zich diep schamen. Dat is de enige emotie die hier op zijn plaats is”, zegt Groen-fractievoorzitter Elisabet Dooms.

Ook Vlaams Belang-raadslid Olaf Evrard spaarde de kritiek niet. “Dit werpt een smet op de lange loopbaan van de betrokken gedeputeerde én is schadelijk voor de geloofwaardigheid van de politiek. Er moet een morele meldingsplicht komen voor ambtenaren als dergelijke zaken zich voordoen.” N-VA op haar beurt distantieert zich van de gebeurtenissen. “Dit druist in tegen de principes van de gelijke behandeling en behoorlijk bestuur en is een inbreuk tegen de rechtspositieregeling. Normaal moet een vacature minstens 7 dagen beschikbaar blijven, in dit geval ging het slechts om 68 uren. Bovendien worden twee mensen uitbetaald op A- en B-niveau terwijl ze aan de slag zijn in een functie op C-niveau”, stelt N-VA-fractievoorzitter An Vervliet.

Filip Van Laecke reageerde namens de CD&V. “Er is niks mis mee om bezorgd te zijn over de toekomst van medewerkers, maar dat moet wel gebeuren volgens de regels van het spel. Op de bewuste vergadering over deze beslissing was slechts één gedeputeerde aanwezig (doelt op Bruggeman, red.) en enkele bevoegde ambtenaren.” Evrard is het niet eens met die analyse. “De deputatie is één en ondeelbaar. Elk lid is dus verantwoordelijk.”

Riet Gillis (Groen), huidig gedeputeerde bevoegd voor personeel, reageert kort op de kwestie. “Ik heb begrip voor de menselijke kant van de zaak, maar de reglementen zijn heel duidelijk en die moeten nageleefd worden.” Voormalig gedeputeerde Hilde Bruggeman was deze avond niet bereikbaar voor commentaar.