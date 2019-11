‘Voorlezen aan Huis’ viert 20-jarig bestaan met boekenfeest Yannick De Spiegeleir

28 november 2019

15u08 9 Gent In de bibliotheek van de Brugse Poort en in de betrokken scholen werd donderdagnamiddag de twintigste verjaardag van het project ‘Voorlezen aan Huis’ gevierd door Onderwijscentrum Gent en Arteveldehogeschool.

Tijdens het jaarlijkse project ‘Voorlezen aan Huis’ gaan alle tweedejaarsstudenten van de opleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool regelmatig langs bij een gezin. “Het project is gegroeid vanuit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham maar intussen zijn al zeven scholen betrokken bij ‘Voorlezen aan Huis’”, schetsen Joke Blomme van Brede School Gent en Veerle Martens van de Arteveldehogeschool.

De studenten gaan aan huis om er voor te lezen, te spelen en te praten over een verhaal dat ze hebben meegebracht. “Kennismaken met het Nederlands en de voorleestraditie die daarbij hoort, is een verrijking voor ouders en kinderen”, zegt Blomme.” De studenten zelf leren veel van hun contacten met de gezinnen, die vaak leven vanuit een andere traditie of in moeilijkere omstandigheden”, vult Martens aan. Deze wisselwerking maakt dat zowel studenten als gezinnen telkens opnieuw blij uitkijken naar de ontmoetingen.

“Het gaat veelal om families waar voorlezen niet evident is. Laaggeletterdheid, een andere thuistaal of kansarmoede staan veelal in de weg van regelmatige voorleesbeurten, waarvan we weten dat ze zo belangrijk zijn om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Met dit project kunnen we het verschil maken”, besluit schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Het project ‘Voorlezen aan Huis’ werd geboren in de schoot van Brede School, die samenwerkte met de basisscholen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham: Sint-Salvator, De Triangel, Methodeschool De Buurt en De Mozaïek-scholen met vestigingen Het Klaverblad, Blaisantnest en De Mozaïek. Later volgden ook ‘t Klimrek Reinaertstraat en Edugo Sint-Bernadette. Ook de spelotheken en bibliotheken in de buurt zetten mee hun schouders onder ‘Voorlezen aan Huis’.