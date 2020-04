Voka vraagt Oost-Vlaamse gemeentebesturen om in tweede kwartaal geen bedrijfsbelastingen te innen: “9 bedrijven op 10 bloeden maar overlevingsdrang is groot” Yannick De Spiegeleir

02 april 2020

17u23 2 Gent De jongste corona-bevraging van Voka bij Vlaamse bedrijven wijst op steeds verdergaande negatieve effect op onze economie . 80% van de ondernemingen zal in april beroep doen op technische werkloosheid, 90% ziet de omzet kelderen. Tegelijk gaan ondernemers op zoek naar oplossingen en vinden die ook: 1 op 5 van de stilgevallen Oost-Vlaamse bedrijven plant een heropstart in de komende weken.

“De cijfers blijven zwaar en onrustwekkend”, stelt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. “Heel wat van onze ondernemingen bevinden zich vandaag én morgen in het verliezende kamp. Het dwingt tot leiderschap, creativiteit en solidariteit van ondernemers en werknemers. In april zal 90% van de ondernemingen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, in veel gevallen gaat het zelfs om volledige werkloosheid. Een aantal bedrijven ontslaat ook medewerkers, om de lange termijneffecten van deze crisis op te vangen. We moeten ons absoluut zorgen maken over de welvaartseffecten die deze crisis met zich mee zal brengen, nu en op langere termijn.”

Toerental optrekken

“Het is van cruciaal belang om de economische motor op gang te houden en het toerental opnieuw te versnellen”, aldus Geert Moerman. “We stellen alles in het werk om bedrijven te ondersteunen zodat zij blijven draaien of opnieuw opstarten. Een aantal bedrijven diende noodgedwongen de activiteiten te staken omdat er onvoldoende mensen ter beschikking waren of de maatregelen van de overheid onduidelijk. Bijvoorbeeld in de bouwsector, waar telewerk niet mogelijk is maar social distancing zeker haalbaar is. Het is dan ook voorzichtig geruststellend om te zien dat 1 op 5 van de stilliggende Oost-Vlaamse bedrijven gedeeltelijk of volledig terug willen opstarten. In het bijzonder vragen we de vakbonden om maximaal op te roepen om te werken en niet om nu voor te rekenen wat niet-werken kan opbrengen of met extra premies de opstart te bemoeilijken.”

Voka Oost-Vlaanderen voert dagelijks gesprekken met tientallen ondernemers. Zij bevestigen de cijfers van de wekelijkse crisisbevraging met 270 Oost-Vlaamse respondenten.

Voka vraagt steun aan de lokale besturen

Voka Oost-Vlaanderen stuurde alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen gisteren een brief met de vraag om de lokale economie en bedrijven maximaal te ondersteunen. Geert Moerman: “We vragen om in het tweede kwartaal van 2020 geen enkele bedrijfsbelasting aan te rekenen, gezien er quasi geen enkel bedrijf normaal heeft kunnen functioneren. Maar ook om te blijven investeren, met eenvoudige en transparante aanbestedingsprocedures en de kortst mogelijke betalingstermijnen. De steun van de lokale overheden zal cruciaal zijn om de lokale tewerkstelling op peil te houden.”