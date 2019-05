‘Viens Danser’ in het OCO in Oostakker Jeffrey Dujardin

22 mei 2019

17u49 0

In het OCO, het ontmoetingscentrum, in de Pijphoekstraat in Oostakker vindt op 22 juni een retro dansavond plaats: “Viens danser”, de Summer edition. Een avond waarbij je teruggebracht wordt naar de jaren 70, 80 en 90. Alle hits uit Motown, disco, soul tot Madonna en de Simple Minds passeren de revue. De inkom is gratis als je dranktickets koopt ter waarde van 10 euro. Anders is het 5 euro aan de kassa. Er is voldoende parking beschikbaar, onder andere aan het dorpsplein. De gratis inkom kan na registratie via viensdanser@outlook.be of via https://tibbaa.com/order/n8hue5zqhh?lang=en .