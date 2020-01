“Verloot tickets voor skybox in de Ghelamco Arena”

Erik De Troyer

10 januari 2020

13u11 6 Gent Ex-gemeenteraadslid Guy Reynebeau vraagt aan de stad om Gentenaars de kans te bieden een zitje te winnen in de skybox van de Ghelamco Arena. Ex-gemeenteraadslid Guy Reynebeau vraagt aan de stad om Gentenaars de kans te bieden een zitje te winnen in de skybox van de Ghelamco Arena. Die skybox staat al twee jaar zo goed als elke match leeg omdat de Gentse politici hem niet meer durven te gebruiken.

“Bij de Buffalo-supporters komt daar veel commentaar op”, zegt Reynebeau. “Het kan toch niet zo moeilijk zijn om die plaatsen bij wijze van loting toe te wijzen. Er zijn meer dan genoeg organisaties in Gent, denk maar aan sportclubs of armenverenigingen, die maar al te graag die skybox eens zouden gebruiken. Nu al verloot de stad zitjes voor de nieuwjaarsconcerten aan mensen die het minder breed hebben. Voor matchen van AA Gent moet dat ook kunnen. Dat kost niets en het is een goed signaal.”