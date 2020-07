Vakbondsman en allemansvriend Mil Kooyman overleden Sabine Van Damme

01 juli 2020

08u49 4 Gent Mil Kooyman, afkomstig van Aalst maar een ‘bekende kop’ in Gent, is op 71-jarige leeftijd overleden. Wie Mil was, valt niet in één woord samen te vatten. Hij was onder meer stichter en bezieler van het Beroepenhuis, fervent vakbondsman, en lid van de Raad van Bestuur van de UGent.

Mil Kooyman was zo’n man die geloofde in de goedheid van de mens. Hij inspireerde anderen, schopte het tot vakbondssecretaris van het ABVV, en stak zijn hart en ziel in Het Beroepenhuis, waar jongeren kennis kunnen maken met verschillende vakken. Hij was één van de bekendste sydicalisten in Gent. Ook bij de beweging Hart boven Hard was Kooyman actief. Kooyman werd ziek, maar toch komt zijn overlijden nog onverwacht, zo blijkt uit de reacties van zijn vele vrienden en kennissen op sociale media.