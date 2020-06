“Uw blik is ongepast, mijn kleren niet”: jonge Gentenaren kaarten seksuele intimidatie op straat aan Jill Dhondt

18 juni 2020

17u52 0 Gent Twee jonge Gentenaren pikken het niet langer. Met krijtspray in de hand, trokken ze door de Gentse straten om een duidelijke boodschap achter te laten: uw blik is ongepast, mijn kleren niet. Met deze woorden hopen ze personen die seksuele intimidatie ervaren of zien gebeuren, een ruggensteun te geven om erop te reageren.

Tine Van de Looverbosch en Patrycja Olszówka waren het intimiderende gedrag op straat beu, en trokken daarom met hun spuitbus door de stad. Op een vijftiental plekken waar vrouwen vaak lastiggevallen worden hebben ze vier boodschappen achtergelaten: ‘Uw blik is ongepast, mijn kleren niet’, ‘Ik wil niet lachen uit angst’, ‘Making me feel powerless does not make you powerful’ en ‘Laat catcallers zich onveilig voelen, in plaats van vrouwen’.

“Vrouwen worden enorm vaak nagefloten, nageroepen, nagestaard, gevolgd, betast of in het nauw gedreven op straat. Dat probleem willen we met onze krijtboodschappen onder de aandacht brengen. We beseffen dat catcallers hun gedrag waarschijnlijk niet zullen aanpassen daardoor, maar we willen mensen die het ervaren wel de kans geven om voor zichzelf of anderen op te komen. Tegen hen zeggen we: je bent niet alleen, het is okay om erop te reageren, hoe hard het ook geminimaliseerd wordt.”

Geen foute reactie

Hoe je het beste reageert op seksuele intimidatie, hangt van moment tot moment af volgens het duo. “Je veiligheid komt nog steeds op de eerste plaats. Je zou kunnen terugroepen, maar niet elke situatie leent zich ertoe om assertief te zien. Vraag je vooral af: wat gaat mij helpen, ongeacht de reactie van de persoon, want dat gaat toch nooit zijn wat je zou willen. Je kan een persoon negeren, reageren, iemand aanspreken. Er is geen foute reactie, fout is dat het gebeurt in de eerste plaats.”

Tine en Patrycja hebben onder meer boodschappen achtergelaten in de Dampoortstraat, de Belgradostraat, de Overpoortstraat, de Vlasmarkt, de Lange Munt en de Korenmarkt. Plekken waar veel passage is, en dus veel voorvallen. “We willen benadrukken dat seksuele intimidatie zich niet beperkt tot die plekken, het gebeurt overal. Daarom doen we binnenkort nog een tweede ronde. Na onze eerste ronde hebben we gevraagd via sociale media waar vrouwen nog vaak worden lastiggevallen. We hebben daar veel reactie opgekregen, en veel adressen waar we binnenkort naartoe gaan. Het stadsbestuur heeft ons daar intussen toestemming voor gegeven.”