Unieke gevel van voormalige porseleinwinkel Van Hoecke in Gent krijgt opknapbeurt Sabine Van Damme

29 juli 2020

14u40 14 Gent De voorgevel van de voormalige porseleinwinkel aan de Brusselsepoortstraat 61 krijgt een opknapbeurt. Daarvoor heeft de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed geld vrijgemaakt. Het pand heeft immers een bijzondere waarde. “Het is voor Vlaanderen een zeldzaam voorbeeld van een betegelde gevelreclame die de volledige voorgevel van het winkelpand beslaat. De artistieke uitwerking en technische uitvoering zijn van hoge kwaliteit,” zegt minister Diependaele.

De voormalige porseleinwinkel Vanhoecke werd vernoemd naar de laatste uitbater die het pand zijn huidig uitzicht bezorgde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Samen met de drie aanpalende woningen ten zuiden springt het pand opvallend uit ten opzicht van de rooilijn, die hiermee samen de laatste getuigen van de historische rooilijn vormen in dit deel van de Brusselsepoortstraat. (Lees verder onder de foto)

De gevel van de voormalige porseleinwinkel Van Hoecke werd op een uitzonderlijke manier betegeld als gevelreclame. De voorgevel met plavuizen werd aangekleed met figuratieve decoratie in kleurrijke emailglazuren. Deze unieke tegelrealisatie voor de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke werd uitgevoerd tussen 1902 en 1914 door de befaamde tegelproducent Maison Helman Céramiques d’Artuit Sint-Agatha-Berchem.

Minister Diependaele heeft nu 17.621,43 euro vrijgemaakt voor de restauratie van deze gevel. Door de slechte hechting van de tegels op de ondergrond en het drukke verkeer in de Brusselsesteenweg zijn in het recente verleden al verschillende tegels naar beneden gekomen. Monumentenwacht adviseerde om loszittende tegels preventief te demonteren. Dat kan nu dankzij deze restauratiepremie gebeuren. Het pand blijft na de werken bestemd tot eethuis en gezinswoning. Het werd in 2018 beschermd als monument. Eethuis De Fobie is intussen een vaste waarde achter die bijzondere gevel.