“Uitbater slaat meisjes”: vandalen spuiten boodschappen op gevel café nadat zaakvoerder studente (19) klap verkoopt Cedric Matthys

26 juni 2020

15u36 52 Gent De uitbater van taverne Angulus in de Sint-Lievenspoortstraat heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. In de nacht van donderdag op vrijdag spoten vandalen leuzen op zijn gevel en gooiden ze een steen door het raam. De man kreeg een 19-studente een klap had verkocht. De dame ging volgens hem te zomers gekleed. De uitbater van taverne Angulus in de Sint-Lievenspoortstraat heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. In de nacht van donderdag op vrijdag spoten vandalen leuzen op zijn gevel en gooiden ze een steen door het raam. De man kreeg eerder deze week een storm van kritiek over zich heen nadat hij



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een steen door het raam én een bekladde gevel. De heisa rond taverne Angulus in de Sint-Lievenspoortstraat in Gent neemt stilaan stevige proporties aan. Anna Da Costa, een 19-jarige studente, was op weg naar huis met een vriendin toen ze van de zaakvoerder een klap in het gezicht kreeg. Net voordien was er een woordenwisseling ontstaan tussen de man en de twee vrouwen. Hij noemde de dames “lelijke zeugen” en had commentaar op hun zomerse kleding. Fee Van Langenhove, de vriendin van Da Costa, filmde het hele incident. Ze plaatste de beelden op sociale media en de post werd duizenden keren gedeeld. (lees verder onder de foto)

“We hebben ons punt gemaakt, maar nu mag het ophouden”, laten de meisjes weten. Dat mensen het heft in eigen handen nemen en het café vandaliseren, kan volgens hen niet door de beugel. “Dit was nooit onze bedoeling. Wij wilden gewoon laten zien dat die man ons geslagen en uitgekafferd heeft. Uiteraard willen we dat hij een gepaste straf krijgt, maar het is aan de politie om te bepalen wat die straf moet zijn.” (lees verder onder de foto)

“Uitbater slaat meisjes”

De Gentse politie laat intussen weten dat de uitbater een klacht indiende. De buren die naast de zaak wonen, werden alvast ondervraagd. Het oudere koppel had niets gezien of gehoord. Dat het vandalisme verband houdt met de hele seksismezaak is duidelijk. Hoewel de verf deels werd weggeschrobd zijn de boodschappen nog steeds te lezen. Naast het raam staat “Uitbater slaat meisjes” geschreven. Eronder valt de zin “Fuck off” te ontrafelen. Wie achter het vandalisme zit, is voorlopig niet geweten. De politie startte een onderzoek.

Lees ook: Gentse cafébaas slaat studente (19) in het gezicht: “Hij noemde me een hoer omdat ik zomers gekleed was” (+)