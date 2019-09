UFO-mysterie opgelost: Ierse universiteit verloor zaterdag contact met onderzoeksballon ... boven Gent Jeroen Desmecht en Valentijn Dumoulein

16 september 2019

12u51 8 Gent Het mysterie van de tientallen UFO-meldingen boven Gent is dan toch opgelost: Een Ierse correspondent liet vandaag aan het Belgisch UFO-meldpunt weten dat een universiteit in de stad Cork zaterdag het GPS-contact verloor met hun onderzoeksballon. Wellicht op het ogenblik dat de ballon explodeerde.

Het lichtgevend object boven Gent deed zaterdagavond de fantasie van heel wat Oost-Vlamingen op hol slaan. Een ontploffende weerballon, dachten ze aanvankelijk bij het Belgische UFO-meldpunt. Maar dat werd deze ochtend uitgesloten. De Belgische noch de Nederlandse weerdiensten hadden daar op dat moment een weerballon in de lucht.

Nu is het mysterie dan toch opgelost. Een Ierse student liet de ballon, geladen met instrumenten, donderdag de lucht in. Dat gebeurde vanop de ‘Met Éireann’s Valentia Observatory’, helemaal in het Westen van Ierland. Dat observatorium werkt onder andere samen met de Ierse meteorologische dienst. Zaterdag werd het GPS-contact met de ballon verloren boven Gent. Wellicht op het ogenblik dat de ballon explodeerde.