“Tekortkomingen bij beveiliging van lift” bij dodelijk arbeidsongeval in winkelcentrum Zuid Wouter Spillebeen

03 juni 2019

17u06 0 Gent Het arbeidsauditoraat in Gent stelt ernstige vragen rond de veiligheid bij het schoonmaken van een lift in het winkelcentrum Shopping Gent Zuid. Daar kwam zondag een schoonmaker om het leven toen hij drie verdiepingen naar beneden viel. “Er zijn bedenkingen te maken bij de manier waarop de lift beveiligd werd”, klinkt het.

De 56-jarige man was al vele jaren in dienst bij het schoonmaakbedrijf dat op zondag het winkelcentrum onder handen neemt. Met een hoogtewerker was hij de onderzijde van een lift aan het schoonmaken toen die ineens naar beneden kwam. De arbeider viel in de liftschacht naar beneden. Een collega die alles zag gebeuren, verwittigde de hulpdiensten en de man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Alle hulp kwam te laat.

Sensor om lift te blokkeren

Het parket Oost-Vlaanderen en het arbeidsauditoraat openden een onderzoek naar het arbeidsongeval. “De arbeidsinspectie is maandag ter plaatse geweest om het onderzoek ter plaatse te voeren”, legt auditeur Koen Nevens uit. “Voor er definitief uitsluitsel is over wat er precies gebeurde, moet het onderzoek de komende dagen en weken verder gaan. We weten wel al dat de communicatie tussen de werknemers is misgelopen. Er waren ook tekortkomingen wat het immobiliseren van de lift betreft.”

Zo zorgden de arbeiders er op een bedenkelijke manier voor dat de lift niet kon bewegen. “Het ziet ernaar uit dat, terwijl de ene arbeider de lift onderaan kuiste, de andere de deur openhield door in het deurgat te staan”, gaat Nevens verder. “Door voor de sensor te staan blokkeerde de lift dus. Door een foute communicatie tussen de werknemers heeft die persoon zijn post verlaten en kwam de lift in beweging.”

Of dat de ideale manier was om de lift tegen te houden, wordt onderzocht. “Er zijn in ieder geval bedenkingen bij te maken. Maar er is nog geen sluitend antwoord. De arbeidsinspectie zal nu verdergaan met het onderzoek en nadien wordt er eventueel een proces-verbaal opgesteld voor de inbreuken”, aldus Nevens.

Groot gemis

Wie dan de verantwoordelijkheid draagt voor het ongeval, zal ook moeten blijken uit het onderzoek. “De werkgever heeft natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid wat de veiligheid op de werkvloer betreft. Maar in de welzijnswetgeving staan regels voor wie bij derden werkt. Zo moeten er voldoende afspraken gemaakt worden en moet er gecommuniceerd worden. Daarom vragen we nu ook alle communicatie op tussen de verschillende partijen”, volgens het arbeidsauditoraat.

Het schoonmaakbedrijf dat de werken uitvoerde, wil zich nog niet uitspreken over de omstandigheden van het ongeval. “Wij wachten de resultaten van het onderzoek nog af”, klinkt het. “De werknemer leverde al jaren goed werk bij ons. Hij had verschillende opleidingen met succes afgerond en volgde steeds goed op wat moest. Iedereen hield van hem en het is een groot gemis dat we hem kwijt zijn. We hebben met zijn familie gesproken, zij zijn natuurlijk ook enorm aangeslagen.”

Het winkelcentrum bleef maandag gesloten zodat het onderzoek in alle rust verder gevoerd kon worden.