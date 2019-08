‘t Stropke De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

30 augustus 2019

18u30 0

Hoe ver kan een stadsbestuur van de mensen staan? Die vraag stelde ik me toen Freddy Dhondt me eerder deze week zijn verhaal deed. Freddy baat camping ’t Stropke uit achter de skiheuvel aan de Blaarmeersen. Hij vangt er mensen op die door een financiële tegenslag niet meer op de huurmarkt terecht kunnen en helpt hen aan een job. Freddy heeft een groot netwerk van werkgevers die zijn project genegen zijn. Freddy biedt zijn kampeerders een nieuwe start in het leven zonder daar ook maar één cent subsidie voor te krijgen. Je zou denken dat een stad, die bestuurd wordt door onder meer 2 linkse (en dus per eigen definitie menslievende) partijen én een christelijke partij, dit unieke sociale project zou toejuichen. Niets is minder waar. De stad wil ’t Stropke zonevreemd maken en er per 1 februari 2023 een bos van maken. Ik verduidelijk: ’t Stropke is niet zonevreemd, de stad wil het zonevreemd maken. Dat de bewoners dan nergens meer naartoe kunnen, zal het warme progressieve stadsbestuur worst wezen. Dat er met moeite 10 bomen extra kunnen aangeplant worden, speelt geen rol. Groen bestuurt en groen zal de stad zijn! Navraag van deze krant bij het stadsbestuur leert ons dat schepen van wonen Heyse (groen) verwijst naar schepen van openbaar groen De Bruycker (rood), die op haar beurt verwijst naar Sami Souguir (blauw), schepen van ruimtelijke planning, die er eigenlijk niks mee te maken heeft want die heeft een andere, leegstaande camping onteigend, en wijst dus terug naar rood. U leest het goed, onze menslievende bestuurders steken zich weg achter elkaar. Het dossier over de toekomst van camping ’t Stropke wordt binnenkort behandeld op de gemeenteraad. Ik ben benieuwd of er zelfs maar met één woord zal gerept worden over de bewoners. Zullen de heilige principes alweer winnen van de menselijkheid?