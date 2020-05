’t Kuipke van kolkende wielertempel tot muisstille studiezaal. Hopelijk moeten we niet op die manier naar de Zesdaagse… Sabine Van Damme

16u28 0 Gent Samen studeren is al enkele jaren een trend, maar op de vaste stekken, zoals De Krook, kan dat dit jaar niet. Dus heeft de stad wielertempel ’t Kuipke omgevormd tot studieplek. Het is een vreemd en zelfs een beetje een akelig zicht. Maar het is er stil én fris.

Massaal veel studenten waren er nog niet vanmiddag, daar in ’t Kuipke, maar zij die wel al de weg gevonden hebben zijn tevreden. Het is er muisstil, het is er bovendien erg koel, en er is – wegens geen ramen – geen enkele afleiding uit de zonnige buitenwereld. 450 tafeltjes staan er. Het grootste gedeelte staat op het middenplein, maar de populairste plekken zijn die net naast de piste. Ook in de gangen rond de wielerpiste kan geblokt worden, maar daar zat vandaag niemand. Logisch ook, daar kan je wel naar buiten staren en dus kuierende mensen onder de stralende zomerzon in het Citadelpark zien wandelen. ’t Kuipke is elke dag open van 10 tot 22 uur, en dat nog tot eind juni. Een sprint zit er nog niet in, maar ook voor de studenten is de eindmeet dus al in zicht. En nu maar hopen dat we in november niet op dezelfde manier naar de Zesdaagse moeten kijken, elk aan een tafeltje…

Studeren kan overigens ook in het dienstencentrum van Ledeberg, en de stad onderzoekt nog andere plekken, zoals de Blaisantkerk en het dienstencentrum Oostakker. Ikea liet intussen weten dat het restaurant daar geen optie is, wegens het beperkt aantal mensen die het gebouw binnen mogen.