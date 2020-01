't Kuipke mag – buiten de Zesdaagse – 7 keer per jaar gebruikt worden voor evenementen Sabine Van Damme

21 januari 2020

12u25 1 Gent Wat gebeurt er met wielertempel ’t Kuipke als er geen Zesdaagse is? Niet veel, zo blijkt, maar zeker ook niet niks. “Er mogen jaarlijks 7 afwijkingen op de geluidsnorm toegestaan worden”, klinkt het.

Manuel Mùgica-Gonzalez (Open Vld) denkt met heimwee terug aan een bokswedstrijd tussen Jean-Pierre Coopman en de Nederlander Rudi Lubbers, die beiden net tegen Muhammed Ali hadden gebokst, en een Europese basketbalwedstrijd van Hellas Gent. Die sportwedstrijden vonden plaats in ’t Kuipke. “Kunnen er vandaag nog sportmanifestaties plaatsvinden in ’t Kuipke?”, wilde hij weten. Dat kan, zo blijkt.

“Volgens de huidige regels mogen er voor ’t Kuipke – buiten de Zesdaagse – 7 afwijkingen op de geluidsnorm per jaar toegestaan worden, en maximaal 2 per maand”, zegt evenementenschepen Annelies Storms (sp.a). “Wie er iets wil organiseren moet dat aanvragen via de stad, en dan wordt daar advies over ingewonnen. Het gebeurt wel degelijk. Zo is er voor 2020 eigenlijk maar één afwijking meer mogelijk. Op 22 februari vindt immers al een jubileumeditie van het boksgala plaats in ’t Kuipke, de Omloop Het Nieuwsblad komt er toe op 29 februari, er is het skatefestival Slam Fest op 5 en 6 september. Dat is allemaal sport. Er worden ook niet-sportieve afwijkingen toegestaan (zoals het concert van André Hazes Junior binnenkort, red.).”

Ook de Floraliën palmen begin mei ’t Kuipke in, maar dat is een geluidloos evenement.