‘t Braemhof in Gentbrugge breidt uit met feestzaal voor 150 mensen: “thuis in de zetel gaan zitten is geen optie voor mij” Sabine Van Damme

15 juli 2020

18u32 5 Gent Luc Van Heule is 60 geworden en dus zou uitbollen naar zijn pensioen een logische keuze zijn. Maar niet zo voor deze uitbater van ’t Braemhof in Gentbrugge. In plaats van af te bouwen, heeft Luc – letterlijk – nog een stuk bijgebouwd aan zijn zaak. Naast het bestaande Braemhof staat nu nog een feestzaal voor 150 mensen.

’t Braemhof in Gentbrugge bestaat al sinds 1844. Toen was het de boerderij die bij de kasteelhoeve hoorde, waar nu lokaal dienstencentrum Speltinckx zit. In minder lang vervlogen tijden heette het pand de Picknick en toen was het een geliefd oord voor gezinnen met jonge kinderen, omdat er een grote speeltuin in de voortuin stond. Al een twintigtal jaren is het pand op de hoek van de Hippoliet Persoonsstraat en de Braemkasteelstraat echter een gerenommeerd restaurant. Sinds een vijftal jaren zwaait Luc Van Heule er de plak, samen met zijn echtgenote Greta. “Voordien was ik dokter in koud vlees”, grijnst Van Heule. “Ik had een slagerij en traiteurszaak in de Destelbergen.”

Al 40 jaar is Luc een creatieve ondernemer. “Ik kom dan uit een familie van commerçanten”, zegt hij. “Daarom is het voor mij geen optie om op mijn zestigste al te stoppen. In de zetel gaan zitten thuis, of gaan vissen, dat is geen leven voor mij. Ik zou mij oud voelen mocht petanquen mijn hoofdbezigheid worden. Nee, laat mij maar werken.” En dus kocht Luc vorig jaar drie huizen in de Hippoliet Persoonsstraat op om ze slopen. In maart zou er gebouwd worden, maar toen kwam corona langs.

“Uiteindelijk is het toch gelukt, met dank aan architect Cattoir”, klinkt het vrolijk. Trots toont Luc zijn nieuwbouw. “Het Braemhof blijft gewoon wat het was, maar nu hebben we er dus deze prachtige feestzaal bij”, aldus Van Heule. “Behalve de zaal zijn er ook heel wat koelzalen, een keuken voor de traiteurszaak en een grote keuken van 700 vierkante meter. De keuken van de traitteurszaak uit Destelbergen zal naar hier verhuizen.” Ook aanwezig: koelcellen op verschillende temperaturen en een wijnkelder. “We gaan nog één extra huis opkopen, want ik wil hiernaast nog een inrijpoort. Het is vervelend dat alle leveringen op straat moeten gebeuren.”

Buurvrouw

Boven de traiteurszaak liet Luc drie appartementen bouwen. In één daarvan woont Odette (82), de voormalige buurvrouw. “Zij wilde haar huis wel verkopen aan mij, maar ze wilde vooral ook hier in de buurt blijven wonen”, vertelt Luc daarover. “We hebben dan een mooie deal gemaakt. Ik kocht Odette haar huis voor een heel mooie prijs en in ruil kreeg Odette hier het mooiste appartement, dat met zicht op ons terras en de bekende platanen van ’t Braemhof. Ze mag er gratis wonen zolang ze leeft. Speciaal voor haar hebben we zelfs een lift geïnstalleerd. Ook haar kinderen waren akkoord met deze regeling.”

Naar de opening kwamen niet alleen schepenen Sofie Bracke en Bram Van Braeckevelt kijken, ook burgemeester Mathias De Clercq was aanwezig. “Ik kwam hier als klein manneke pannenkoeken eten met mijn Bompa, Willy De Clercq”, zegt hij. “Ik hoop hier binnenkort ook een pannenkoek te eten met mijn eigen kinderen. Sofie Bracke prees het ondernemerschap van Van Heule. De feestzaal kan vanaf vandaag al gebruikt worden. Het enige wat nu nog roet in het eten kan gooien voor 't Braemhof, zijn geplande wegenwerken in de Braemkasteelstraat en enkele zijstraten. Gelukkig zijn die nog niet voor meteen.