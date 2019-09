‘Supervuilnisbakken’ kunnen ook niet alles aan: “Plooi pizzadozen en duw pastabekers plat” Sabine Van Damme

25 september 2019

19u34 0 Gent In de Overpoortstraat staat een serie nieuwe, grote, stevige vuilnisbakken. Het zijn van die exemplaren die het afval samendrukken, zodat er meer in één vuilnisbak kan. Maar pizzadozen en pastabekers blokkeren de boel wel eens. Vervelend, in een studentenbuurt.

Sinds 2018 al is Ivago in Gent alle straatvuilnisbakken aan het vervangen door eenvormige, stevige exemplaren. Daarbij zijn er ook ‘comprimerende’ vuilnisbakken, die zelf het afval samenduwen, om zo tot 4 keer meer volume aan te kunnen. Onder meer in het Keizerspark en aan barbecuezones staan er zo, maar ook in de Overpoortstraat en op het Kramersplein, de studentenbuurt dus. Nu blijkt dat die vuilnisbakken geregeld blokkeren door te grote dozen.

Samenvouwen

“Het klopt dat je niet zomaar eender wat in die vuilnisbakken kan droppen”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. “Schoendozen en grote pizzadozen moeten samengevouwen of platgeduwd worden. Dat is ook logisch, pizzadozen bestaan in meerdere formaten. Als je die samenvouwt, is er geen probleem. Er zijn ondertussen ook pastabekers die zo groot zijn dat je ze niet zomaar in de vuilnisbak kan gooien.” Van Caimere stelt de vraag: “Ligt het dan aan de vuilnisbakken, of aan de industrie, of aan de verkopers van al dat wegwerpmateriaal?”

Ondertussen worstelt de Overpoortstraat verder met het afvalprobleem. Omdat er geen glas op straat mag en het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) moeilijk doet over het manueel afwassen van herbruikbare bekers, wordt er met wegwerpbekers gewerkt. Dat maakt dat de straat geregeld bezaaid ligt met plastic. “Maar we hebben een subsidie van 55.000 euro aangevraagd bij Ovam”, zegt Tim Joiris van de vzw De Gentse Tappers. “In november weten we of we die krijgen. Als dat zo is, kunnen we in januari een studie opstarten over hoe we het afvalprobleem in deze straat kunnen aanpakken. Want een simpele oplossing is er niet.”