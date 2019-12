‘Stempelende miljonair’ ziet straf verdubbelen: twee jaar cel en 400.000 euro boete Cedric Matthys

18 december 2019

20u20 18 Gent De Gentse bouwondernemer Didier De Witte heeft woensdagvoormiddag twee jaar celstraf en 400.000 euro boete gekregen. De man ontvreemdde meer dan een miljoen euro via zijn eigen Waalse vzw. Zijn advocaat vroeg om een enkelband, wat hij nu in de praktijk zal krijgen.

Bij de behandeling van de zaak midden vorige maand, liet de rechter zich nog verontwaardigd uit over de vraag om een enkelband of een werkstraf. “Nu moet je toch even serieus doen”, zei hij. “De Witte is gedomicilieerd in de Dominicaanse Republiek. Hoe gaan jullie dit voor elkaar krijgen?” De advocaat liet daarop weten dat zijn cliënt ook in de Dominicaanse Republiek hotels bezit en daar dan ook vaak verblijft. Toch heeft hij nog steeds een verblijfsadres in Heusden. Hij zag dan ook geen graten in zijn voorstel.

Niet naar gevangenis

Door de uitspraak die woensdag viel, wordt de vraag van De Witte onbedoeld ingewilligd. De man kreeg twee jaar cel. In de praktijk ga je hiervoor in België niet echt naar de gevangenis. Straffen onder de drie jaar worden met een enkelband uitgevoerd. Hierdoor zal De Witte niet erg ver kunnen lopen. Daarenboven heeft hij ook een boete van 400.00 aan zijn been.

Verdubbeling straf

Didier De Witte stond terecht voor fraude. Via zijn eigen vzw Les Glycines uit Wallonië liet eind 2008 en begin 2009 liet grote sommen geld overschrijven naar zijn persoonlijke rekening met vervalste facturen. 370.000 euro ging naar de zwarte rekening van het Ghent River Hotel in de Waaistraat in Gent. Het hotel is in handen van de familie De Witte. Verder kwam 1.003.400 euro terecht op zijn persoonlijke rekening. Deze inkomsten gaf hij niet aan in zijn personenbelasting. De Gentse bouwondernemer werd voor alle feiten in eerste aanleg veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf en een boete van 240.000 euro. Hier doen de rechters in beroep nu een stevige schep bovenop.

De Witte is geen onbekende voor het gerecht. Hij dankt zijn bijnaam als ‘stempelende miljonair’ na een veroordeling in 2011. Toen kreeg hij 18 maanden effectief nadat hij erin slaagde vier jaar lang een werkloosheidsuitkering binnen te rijven. De man, wiens rijkdom wordt geschat op 82 miljoen euro, was op papier werkloos.