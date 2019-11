“Stempelende miljonair” vraagt enkelband, maar heeft domicilie in Dominicaanse Republiek Cedric Matthys

13 november 2019

14u20 1 Gent De Gentse bouwondernemer Didier De Witte, ook gekend als de “stempelde miljonair”, stond woensdagvoormiddag terecht in het hof van beroep in Gent. De man ontvreemdde 1.003.400 euro van een Waalse vzw. Hiervoor riskeert hij twee jaar cel. Zijn advocaat vroeg om een enkelband, maar De Witte heeft een domicilie in de Dominicaanse Republiek.

Didier De Witte is geen onbekende voor het gerecht. De bouwondernemer uit Heusden, die ook heel wat hotels bezit, werd in het verleden al veroordeeld voor uitbuiting en mensenhandel, maar vooral zijn veroordeling als “stempelende miljonair” spreekt tot de verbeelding. De Witte kreeg in 2011 18 maanden effectief nadat hij erin slaagde vier jaar lang een werkloosheidsuitkering binnen te rijven. De man, wiens rijkdom wordt geschat op 82 miljoen euro, was op papier werkloos. Al stond hij in de praktijk aan het hoofd van bouwgroep CCR uit Destelbergen. De Witte was in die tijd een van de bekendste projectontwikkelaars van Gent. Hij kocht zijn celstraf af.

1.003.400 euro

Ook de zaak die woensdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep deed al heel wat stof opwaaien. Didier De Witte stond terecht voor fraude via zijn eigen vzw Les Glycines uit Wallonië. Eind 2008 en begin 2009 liet de beklaagde door een stroman grote sommen geld overschrijven naar zijn persoonlijke rekening met vervalste facturen. 370.000 euro ging naar de zwarte rekening van het Ghent River Hotel, dat ook in handen is van de familie De Witte. 1.003.400 euro kwam terecht op zijn persoonlijke rekening. Deze inkomsten gaf hij niet aan in zijn personenbelasting. De Gentse bouwondernemer werd voor alle feiten samen begin dit jaar veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf en een boete van 240.000 euro.

(lees verder onder de foto)

Dominicaanse Republiek

De advocaat van De Witte vroeg in de rechtbank om een bijzondere straf. Hij pleitte voor een enkelband of een werkstraf voor de 73-jarige man. “Nu moet je tegen even serieus doen”, zei de rechter hierop verontwaardigd. “De Witte is gedomicilieerd in de Dominicaanse Republiek. Gaat hij speciaal naar hier komen om zijn werkstraf uit te voeren?” De advocaat liet weten dat De Witte ook in Dominicaanse Republiek hotels bezit en daar dan ook vaak verblijft. Toch heeft het nog steeds een verblijfsadres in Heusden. Hij zag dan ook geen graten in zijn voorstel. Het openbaar ministerie vraagt echter een verdubbeling van de straf. De procureur wil dat de rechter twee jaar effectieve celstraf uitspreekt en beroepsverbod van vijf jaar oplegt. Uitspraak op 18 december.