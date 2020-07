“Steek de draak niet met corona”: Gentenaar laat replica van Belfortdraak vuur spuwen voor koninklijk paleis Sabine Van Damme

21 juli 2020

15u30 0 Gent Geen militair defilé voor de nationale feestdag? Daar kon Gentenaar Rudy Malfait niet mee om. En dus heeft hij eigenhandig voor een eerbetoon gezorgd voor het koninklijk paleis in Brussel. De man heeft een replica van de draak van het Gentse Belfort, en liet die vuur spuwen op het plein.

“De nationale feestdag van België is voor mij heel belangrijk”, vertelt Malfait. “Het roept bij mij het beeld op van elke Belg die samen feest viert, naar het militair defilé kijkt, en geniet van een welverdiende vakantiedag. Alleen kan dat nu niet, door corona.” Daar heeft hij uiteraard begrip voor. “Het is nodig om de richtlijnen van de virologen en de overheid nauwgezet op te volgen en strikt na te leven.”

Vuur spuwen met mondmasker

Maar niks doen op de nationale feestdag, dat kon Rudy Malfait niet. Dus reed hij met zijn replica van de Belfortdraak – 3 meter lang en 1,65 meter hoog – naar het koninklijk paleis in Brussel, en liet het beest daar enkele keren vuur spuwen. Om de aandacht op corona te vestigen, kreeg de draak zelfs een mondmasker om. Dat kon probleemloos, want het vuur komt uit de tong van het beest, en die stak door het mondmasker heen.

Rudy zit met een ei

Maar Rudy wil meer. Hij wil een solidariteitsfonds oprichten om de mensen en bedrijven die het nodig hebben, te steunen, na het financiële drama dat corona heeft aangericht. “Ik heb een geregistreerd drakenei”, vertelt hij. “Dat is een halffabrikaat, een nog onafgewerkt product. Ik zie daar mogelijkheden in om geld in te zamelen, maar ik heb daar hulp bij nodig. Een juridische omkadering bijvoorbeeld. En ik zoek partners om de mogelijkheden van het ei te onderzoeken. De horeca bijvoorbeeld, ik denk maar aan drakenijs, gerechtjes, noem maar op. Maar ook artiesten, organisatoren van evenementen of beroepsfederaties. Ik hoop dat mijn drakenei symbool kan staan voor hoop en nieuw leven.”

(Lees verder onder de foto)

Carrossier Rudy Malfait is geen onbekende. In 1985 maakte hij al een autonoom rijdende Klokke Roeland, en in 1987 zelfs de MAX-auto, die op het autosalon van Detroit werd tentoongesteld. Zijn draak maakte hij in 1992. Het is een waarheidsgetrouwe kopie van de Dulle Griet waarmee hij in 1998 een tocht ondernam van Frankrijk naar Santiago de Compostella, om de Fransen ertoe aan te zetten bloed en beenmerg te doneren.

Wie interesse heeft om met Rudy Malfait samen te werken rond zijn drakenei, kan contact opnemen via carrosserie@blikschademalfait.be