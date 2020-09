Steeds meer coronatests in Gent: “Triagecentrum Gentbrugge al uitgebreid, testcentrum Palfijn vermoedelijk volgende week ook” Sabine Van Damme

22 september 2020

08u12 0 Gent Net als overal in Vlaanderen worden ook in Gent steeds meer coronatests afgenomen. Om de druk op de huisartsen te verlichten zijn er in Gent twee testcentra: een voor mensen mét symptomen, in Gentbrugge, en een voor mensen met enkel een vermoeden, in AZ Jan Palfijn. Het eerste centrum werd al uitgebreid qua uren, bij Palfijn gebeurt dat waarschijnlijk volgende week ook. “Maar we hebben nog altijd alles perfect onder controle”, aldus verantwoordelijk schepen Rudy Coddens.

Corona rukt weer op aan een ongezien tempo. Dat de cijfers stijgen, heeft uiteraard ook te maken met het aantal mensen dat zich laat testen op het virus. Dat zijn er massa’s meer dan in maart, toen de lockdown werd ingesteld. Ondertussen heeft de maatschappij zich georganiseerd, en worden door middel van tests ook mensen zonder symptomen die toch besmet blijken, in quarantaine gezet. Nu de scholen zijn herbegonnen, stijgt uiteraard het aantal scholieren dat getest moet worden na contact met iemand die echt besmet is. En nu de studenten in de stad zijn, zal ook hun aantal in de wachtrij snel stijgen, als we taferelen zoals gisteren in de Overpoortstraat zien. Maar wachtrijen om getest te worden zijn er voorlopig niet.

Met en zonder symptomen

“We hebben in Gent twee plaatsen waar getest wordt”, legt Rudy Coddens uit. “Wie symptomen van de ziekte heeft, wordt naar de kliniekstraat in Gentbrugge gestuurd. Daar zitten huisartsen in een beurtrol om te coronatests af te nemen. Dat heeft de HuiartsenVereniging Gent zo georganiseerd, om de druk op de huisartsen te verlagen. Er zijn nog huisartsen die gewoon in hun praktijk testen, maar de meesten sturen de vermoedelijke COVID-19-gevallen door. Vorige week is het centrum in Gentbrugge uitgebreid qua capaciteit, in uren dan. Dat bleek nodig. Daar worden nu tot 100 mensen per dag getest.”

“Het gros van de mensen dat naar Palfijn komt, zijn reizigers die uit een oranje zone komen. Maar de verhoudingen zullen snel wijzigen, want op een dikke week tijd zijn er al 90 leerlingen vanuit het CLB doorgesteuurd, en 255 mensen via de huisarts.” Rudy Coddens

“Daarnaast is er ook een testcentrum in AZ Jan Palfijn, waar studenten geneeskunde de tests afnemen en de stad en het OCMW de administratie faciliteren. Dat hebben we op 17 augustus geopend, en was in eerste instantie bedoeld voor mensen die terugkwamen uit een rode of oranje zone. Maar ondertussen worden ook mensen die gecontacteerd worden door de contact tracing daarheen gestuurd voor een test, mogen huisartsen vermoedelijk patiënten zonder symptomen doorsturen, en sinds vorige week kan het CLB ook scholieren sturen die getest moeten worden, als bijvoorbeeld een leerkracht of klasgenoot positief heeft getest. In AZ Jan Palfijn zijn tussen 17 augustus en 19 september al 3.943 tests uitgevoerd waarvan 780 mensen die voor een tweede test kwamen. Gemiddeld doen ze daar 150 tests per dag. Dat volstaat voorlopig nog, maar we zien dat het centrum verzadigd raakt. Er zijn dan ook steeds meer mensen zonder symptomen die getest moeten worden. Daarom bekijken we om ook daar het aantal uren vanaf volgende week op te drijven.”

“Het gros van de mensen dat naar Palfijn komt, zijn reizigers die uit een oranje zone komen. Dat waren er tot 19 september 2.444, terwijl we er 757 uit de rode zone hadden”, weet Coddens. “Maar de verhoudingen zullen snel wijzigen, want op een dikke week tijd zijn er al 90 leerlingen vanuit het CLB doorgesteuurd, en 255 mensen via de huisarts.”