‘Spookrijder op E17' blijkt bestuurder die aangereden werd door onwel geworden trucker Wouter Spillebeen Cedric Matthys

03 juli 2020

10u52 0 Gent In de werken op het viaduct van de E17 ter hoogte van Gentbrugge stond vrijdagmorgen een file na een verkeersongeval. Een vrachtwagenchauffeur heeft bij lage snelheid een andere wagen geraakt.

De vrachtwagenbestuurder reed ter hoogte van de wegenwerken op het viaduct toen hij even onwel werd achter het stuur. Gelukkig reed hij niet met een hoge snelheid. Hij raakte een andere wagen. Bij die aanrijding vielen geen gewonden. De vrachtwagenbestuurder kwam na de aanrijding zelf weer bij en kon nog verder rijden tot aan een parking even verderop, waar hij de hulpdiensten opwachtte. De chauffeur is nog ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.