‘Shortgate’ in de Gentse gemeenteraad: drie shorts en één trouwkostuum als ludiek protest

Erik De Troyer

25 juni 2019

19u40 20 Gent Na de Na de ophef over enkele shorts in de Gentse gemeenteraad was er toch een vorm van ludiek protest tijdens het tweede deel van de gemeenteraad dinsdagavond. Manuel Mugica Gonzalez trok bij 34 graden zijn trouwkostuum aan terwijl drie anderen in korte broek kwamen. “Wat we dragen doet er toch niet toe.”

Ondervoorzitter Christophe Peeters (Open Vld) had met een mail naar alle politieke partijen zijn ongenoegen geuit over de kledij van enkele collega’s. “Toevallige omstandigheden als temperatuur zijn geen excuus om ‘stijl’ overboord te gooien. We zitten hier in het stadhuis van Gent, niet op de Blaarmeersen. Ik vind het niet kunnen dat raadsleden hier in korte broek verschijnen. Dat getuigt van een gebrek aan respect voor de instelling”, vond hij.

Het leek dan ook in de sterren geschreven dat er ludiek protest zou volgen. En ja hoor. Manuel Mugica Gonzalez (Open Vld) ruilde zijn short van de dag voordien voor zijn trouwkostuum. “Ik zat op een terrasje toen ik plots telefoon kreeg van journalisten in verband met het ‘probleem’ van gisteravond. Ik wist van niks”, lacht hij. “Of ik nu niet kook bij dit weer? Zeker en vast!”, lacht hij.

Twee raadsleden van Groen doken dan weer op in korte broek. Bert Misplon die maandag ook al een korte broek droeg en Fourat Ben Chikha. “Dit is enerzijds als een vorm van protest en anderzijds als een praktische noodzaak. Wat men draagt in een gemeenteraad is toch niet van belang. Iedereen mag hier van mij dragen wat hij wil”, zegt Ben Chikha die binnenkort een zitje krijgt in de Senaat. “Misschien daag ik daar ook wel op in mijn korte broek. Waarom niet?” Christiaan Van Bignoot (Open Vld) had dan weer zijn short aan over zijn jeansbroek.

De uitsmijter kwam van Hafsa El-Bazioui (Groen). Zij overhandigde ondervoorzitter Christophe Peeters een cadeaubon. “Van een lokale winkel die stijlvolle kledij maakt. Maar wel enkel geldig om een korte broek te kopen.”