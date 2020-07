Rustige start voor de zomerfoor op Sint-Pietersplein: “Maximum 1.000 bezoekers, en we raden mondmaskers aan” Sabine Van Damme

15 juli 2020

18u37 8 Gent Op het Sint-Pietersplein is de kermis vanmiddag van start gegaan. Nog tot 27 juli staan de foorkramers op het plein, in een opstelling die we nooit eerder zagen. Corona noopt tot creativiteit, en de meeste reacties zijn positief. “Beter dat dan niks.”

Normaal gezien zou de foor nu op de Vrijdagmarkt moeten staan, midden in het feestgedruis van de Gentse Feesten. Niet dus in 2020. Maar om de foorkramers en de kermisliefhebbers toch iets te gunnen, werkte schepen Sofie Bracke een alternatief uit. Een foor waar de kramen ver uit elkaar staan, op het Sint-Pietersplein. Weg uit het centrum dus, maar daar valt officieel toch niks te beleven. En de kermis vormt nu wel een schakel tussen de binnenstad en de zomerbar Baracita in het ICC.

Slechts 42 kramen staan er, en er mogen maximum 1.000 bezoekers tegelijk op het terrein zijn. Bij de ingang - want er wordt met een in- en uitgang gewerkt - staan wastafels om de handen te wassen. Er wordt aangeraden aan de bezoekers om mondmaskers te dragen, zeker als het drukker zou zijn, maar verplicht is het niet. De uitbaters van de kramen dragen wel allemaal maskers of schermen. Een overrompeling qua volk was er alvast niet, maar dat is ook niet de bedoeling. Grote drukte moet ten allen tijde vermeden worden.