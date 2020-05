‘Release me’ van Hooverphonic: niet op het Songfestival, maar wel live vanuit het belfort Cedric Matthys Joris Vergauwen

16 mei 2020

18u00 12 Gent Uit het Gentse belfort klinkt zaterdagavond om 20 uur ‘Release Me’ van Hooverphonic. Normaal gezien stond de band zaterdag op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, maar dat is afgelast. “Ik hoop dat toevallige passanten even opkijken en het nummer herkennen”, zei de beiaardier.

“Ik kijk ernaar uit om het nummer te spelen”, vertelt Jasmijn De Wachter (27). Zij brengt zaterdagavond ‘Release Me’ van Hooverphonic op de beiaard van het Gentse belfort. Ze vindt het een fijn nummer, maar lang heeft ze er niet op moeten oefenen. “Er was al een partituur gemaakt”, zegt ze. “Ik heb thuis een uur geoefend op mijn klavier en het zat snel in mijn vingers. Gezien de situatie wil ik uiteraard niet dat de Gentenaars massaal naar buiten komen, al hoop ik dat toevallige passanten even opkijken en het nummer herkennen.”

Sint-Niklaas

Het idee voor het initiatief komt uit Sint-Niklaas. Daar was het stadsbestuur begin maart zo goed als klaar met de voorbereiding voor een heuse Hooverphonic-lente. Met de medewerking van heel wat middenstanders wou de stad de band van Sint-Niklazenaren Alex Callier en Raymond Geerts ondersteunen op weg naar het Eurovisiesongfestival. Nu dat is afgelast, willen de beiaardiers de artiesten toch eren. Naast Gent zal het nummer ook in Lier, Leuven, Brugge en Hasselt klinken. Het beiaardnummer duurt in totaal zes minuten.