Poppentheater Pierke van Alijn verhuist tijdelijk naar Industriemuseum Wietske Vos

23 september 2020

14u57 0 Gent Door de coronamaatregelen verhuist Pierke van Alijn, het wekelijks poppentheater in het Huis van Alijn, tijdelijk naar een andere locatie. Op zaterdag 3 oktober start het nieuwe seizoen van dit poppentheater in het Industriemuseum aan de Minnemeers.

Sinds jaar en dag is de museumzolder van het Huis van Alijn de vaste locatie van het poppentheater. Om de nodige afstand te kunnen bewaren en voldoende publiek te kunnen toelaten, was het echter noodzakelijk op zoek te gaan naar een tijdelijke andere locatie. “De interactie met het publiek is zeer belangrijk tijdens de voorstellingen”, aldus poppenspeler Koen Vergauwen. “De kleine museumzolder laat dat op dit moment niet toe. Het hele team staat te popelen om alle Pierkevrienden weer terug te zien en hen een leuke namiddag te bezorgen.”

Interactie publiek

Ann Van Nieuwenhuyse, directeur van het Huis van Alijn: “We vonden een tijdelijk onderkomen in het Industriemuseum. Daar is een grote zaal waar we iedereen in zijn of haar bubbel een plaats kunnen geven, op veilige afstand van elkaar. Vanaf 12 jaar is het verplicht om een mondmasker te dragen.”

“Poppentheater is een vrij intieme vorm van cultuur. De interactie met het publiek is groot en zorgt voor een belangrijk deel van de sfeer en de beleving. Door de tijdelijke verhuis is er voldoende ruimte om op een corona-veilige manier die interactie met jong en oud te behouden”, klinkt het bij schepen van Cultuur Sami Souguir.

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Het seizoen start op zaterdag 3 oktober. Tijdens deze eerste voorstelling zal een tolk Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn. Wie hier gebruik van wenst te maken, kan dit doorgeven bij reservatie.

Alle info en speeldata via de website van het Huis van Alijn

Tickets: website Uitbureau Gent