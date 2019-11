‘Pierke’ krijgt stek op portaal Maison 12 in de Onderstraat

Erik De Troyer

20 november 2019

17u36 0 Gent De bekendste pop van Gent - Pierke - krijgt zondag zijn eigen standbeeld. In de Onderstraat - net naast het ‘graffitistraatje’ - zal het grote beeld in keramiek geplaatst worden op het portaal van Maison 12.

Chocolatiers Hendrik Mesuere en Mia Ackaert runnen samen Maison 12: een atelier en pop-up in de Onderstraat. “Ik ben al sinds mijn jeugdjaren een grote fan van Pierke, de Gentse pop met het witte pakje. Als kleine jongen ging ik elke week naar het poppenspel van Pierke op de Brugse Poort”, legt hij uit. “In ons atelier hangt al lange tijd een pop van Pierke, maar we wilden wat meer doen.”

Prototype

“Voor onze deur staan hele dagen groepen toeristen om naar de gevels en het graffiti-straatje te kijken. Dus waarom geen standbeeld van Pierke aan onze gevel? We kwamen keramiste Kristien Vervaet tegen en zij maakte voor ons eerst een klein prototype van Pierke”, legt Mia uit. “Daar werd een grote versie in keramiek van gemaakt en die zal deze week bovenop ons portaal geplaatst worden. Eigenlijk wilden we dat al een tijdje geleden doen, maar door een kapotte hoogtewerker moesten we het uitstellen. Toen we hoorden dat alle Pierkes zouden samenkomen tijdens de Week van het Gents viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats.” Zondagmiddag zal het standbeeld onthuld worden. “Eigenlijk raar dat Pierke nog geen standbeeld had. Blij dat we er iets aan kunnen doen.”

Bijeenkomst van Pierkes

Pierke staat dit jaar centraal tijdens de Week van het Gents. De Gentse pop komt onder veel gedaanten voor. Er zijn maar liefst zeven poppentheaters in Gent, allemaal met Pierke als hoofdpersonage, en allemaal verschillend: Pierke Pierlala, poppentheater Charlekijn, poppentheater Pedrolino, het Koninklijk Poppentoneel Festival, Poppentoneel Fantasia, Poppentheater Magie en Pierke van Alijn. Zij komen zondag om 11 uur samen op de Kouter voor de start van de Week van het Gents. Elk van de zeven theaters staat op het programma, maar er is nog veel meer: van stadswandelingen en theatervoorstellingen tot de uitreiking van de jaarlijkse ‘Handjes’.

Boekje

De dienst Cultuur geeft dit jaar ook een boekje uit met daarin het verhaal van zeven verschillende Pierke-poppengroepen, met tekst van onze journaliste Sabine Van Damme en foto’s van onze fotograaf Wannes Nimmegeers.