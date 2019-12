‘Perfesser Gents’ Freek Neirynck overleden Sabine Van Damme

19 december 2019

10u04 92 Gent Gents icoon Freek Neirynck (70) is overleden. Hij vierde op 5 december nog zijn afscheid van het publiek in het stadhuis. Zijn dood komt dus compleet onverwacht. Freek was journalist, auteur, acteur en regisseur, kroonde zichzelf tot ‘perfesser Gents’, maar was vooral gekend als ‘tekstfournisseur’ van ’t Spelleke van Drei Kluiten, dat jarenlang politieke satire in Gent bracht. Hij kreeg dit najaar een Gents Handje.

Freek Neirynck is officieel een West-Vlaming. Hij werd geboren in Tielt maar verhuisde op zijn 1 jaar al naar Gent, naar de Brugse Poort. De laatste jaren bracht hij echter terug veel tijd aan zee door. Dat hij in zijn jonge jaren werd uitgelachen op school omdat hij ‘boers’ sprak, maakte dat hij zich het Gentse dialect perfect eigen maakte. Zo maakte hij later furore als ‘perfesser Gents’, die zelfs burgemeester Mathias De Clercq - toen nog schepen - op zijn schoolbanken kreeg. Humor was bij alles wat hij deed een rode draad. Lachen met het stadsbestuur was zijn lang leven. Als tekstfournisseur van ‘t Spelleke van Drei Kluiten schopte hij keihard tegen de schenen van het etablissement. In de jaren van burgemeesters Gilbert Temmerman en Beke was hij op de hoogte van de kleinste details van wat zich achter de muren van het stadhuis afspeelde. Het maakte dat zelfs Guy Verhofstadt toen naar zijn ‘koenfeerances’ kwam kijken. (Lees verder onder de foto)

Maar Freek was veel meer dan dat. Dat hij de slechterik speelt in één van de Nero-stripalbums, De Wraak van de Grote Clo (1977), kwam natuurlijk niet zomaar. In 1970 had hij een experimenteel theatergezelschap ‘Toneellaboratorium’, een jaar later de amauteurversie ‘Toneelboetiek’. Hij was er schrijver, acteur én regisseur. Grote namen als Geertrui Daem en Daan Hugaert speelden er. In 1973 verzorgde hij de eerste keer de regie van Theater Taptoe, op vraag van Luk De Bruyker. Sindsdien werden die twee artistiek onafscheidelijk. Freek werd artistiek directeur van Taptoe, en samen boekten ze successen in 28 landen. Het leverde hen de titel van Cultureel Ambassadeur op in 1994, 1995 en 1997. Maar tussendoor was Freek ook nog eens regisseur voor Créa Théâtre in Doornik, Leikebrudutheater in Reykjavik (Ijsland), PPpuppets in Naïrobi (Kenia), Papilote in Matanza (Cuba), Teatro Norma in Caracas (Venezuela), én verzorgde hij historische producties in opdracht van steden als Gent, Willebroek en Brussel. (Lees verder onder de foto)

In Gent vond hij - ook al in die gouden jaren ‘70 - het artistiek aperitief uit, middagesprekken in de Gentse Feesten. Hij ging ermee door tot 2006. In 1989 kwam daar ook nog eens het Europees Figurentheatercentrum én het Internationaal Puppetbuskersfestival bij. 't Spelleke van Drei Kluiten kwam er in 1993. Minder gekend zijn zijn kinderboeken en stripscenario’s. Die publiceerde hij onder de pseudoniemen ‘Straatloper’ en ‘Amaat Heur’. (Lees verder onder de foto)

Hij heeft veel gedaan, en daarom vond hij het op zijn 70ste genoeg geweest. Hij wilde stoppen voor hij slecht werd, zei hij op zijn afscheid. Hij vond zelf dat hij al voor 180 jaar herinneringen had verzameld. Freek was geen gemakkelijk man, al vond hij zelf van wel. Hij was er zo eentje met een gebruiksaanwijzing. Voor zijn vrienden ging hij evenwel door het vuur.

Freek werd gisteren opgenomen in het Damiaanziekenhuis in Oostende. Hoewel hij al een tijdje sukkelde met zijn gezondheid, komt zijn dood toch compleet onverwacht.