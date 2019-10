“Nog paar weken geduld” voor Sting-fans die geld terug willen Erik De Troyer

28 oktober 2019

16u12 0 Gent Na meer dan drie maanden hebben de Sting-fans die een ticket kochten voor Gent Jazz hun geld nog niet terug. “We wachten op de verzekering. Nog enkele weken geduld”, klinkt het bij Gent Jazz.

Op 8 juli had Sting op het grote podium van Gent Jazz moeten staan. Hij annuleerde zijn concert echter op het laatste moment om medische redenen. De precieze toedracht werd nooit echt duidelijk. Ook latere concerten werden geannuleerd.

Gent Jazz verklaarde meteen dat de 6.000 fans hun ticket terugbetaald kregen. Al uitte organisator Bertrand Flamang ook zijn bezorgdheden over de gevolgen van een volledige terugbetaling voor het festival. Opmerkelijk, want de gage van Sting moest de organisatie sowieso niet betalen en op affiche stonden verder enkel Novastar en Stef Kamil Carlens.

De fans kregen de keuze tussen een volledige of een gedeeltelijke terugbetaling of een waardebon van 70 euro. Uiteindelijk kozen de meeste Sting-fans gewoon eieren voor hun geld. Zowat 85% zou volgens Flamang zijn geld terug willen. “We zijn bezig met de verzekering. Het gaat om de laatste details. We vragen nog een paar weken geduld”, aldus Flamang.

Kort na de terugbetaling moeten ook de eerste nieuwe namen voor Gent Jazz 2020 aangekondigd worden.